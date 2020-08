La última llocura de Tante Argüelles: Sevilla-Xixón en bici en menos de 37 hores

0

La Voz de Asturias J.S

Redacción 06/08/2020 17:04 h

Una nueva llocura nel historial de llocures sobro la bicicleta de Tante Argüelles. L'ultrafondista asturianu va encarar a partir del próximu 20 d'agostu l'intentu de cubrir en bicicleta la Ruta de la Plata ente Sevilla y Xixón, un total de 840 kilómetros, en menos de 37 hores nun proyectu solidariu que tien por oxetivu recoyer alimentos pa les persones más necesitaes.

Tante va salir a les 9:00 hores de la Torre del Oru y tien prevista la so llegada nes termes romanes de Xixón en menos de 37 hores, lo que supondría la primer vegada que se llogra esta distancia nuna llende d'hores.

Esti nun ye'l primer retu solidariu de Tante Argüelles, que nel 2011 percorrió 653 kilómetros en 24 hores y 40 minutos na ruta asturiana del Camín de Santiago, día y vuelta, y que un añu dempués crució España de Tarifa a Xixón en menos de 62 hores. El so últimu gran retu data de 2018, cuando xunió la localidá cántabra de Llébana con Santiago de Compostela en 24 hores.

La ruta que Tante Argüelles, de 49 años, va pasar per Almendralejo, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora, Llión y Uviéu enantes de llegar a Xixón. El so oxetivu ye recoyer un quilu d'alimentu per cada kilómetru percorríu que van apurrir diverses firmes collaboradores nesti retu, pero Tante ta seguro de superar esta cantidá yá qu'en munches ciudaes instalaránse carpes de recoyida coincidiendo col so pasu y tolo recoyío va ser donáu al Bancu d'Alimentos d'Asturies.