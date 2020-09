Asturies va aldericar sobre l'abolición de la prostitución

0

La Voz de Asturias J.S.

09/09/2020 19:50 h

IX va llevar a la Xunta una iniciativa pa que'l Gobiernu d'Asturies encamiente al central a poner en marcha los mecanismos necesarios pa l'abolición de la prostitución y de trata de muyeres y menores con fines d'esplotación sexual.

La proposición non de llei plantega que se desenvuelvan polítiques de prevención p'atayar les causes y establezan midíes que disuadan la demanda poniendo'l focu sobre los homes que paguen por sexu «y non poles víctimes d'unos negocios qu'atenten escontra los derechos humanos y ye contrariu de primeres d'igualdá», según la vocera d'IX, Ángela Vallina.

Vallina reprochó qu'a partir de 2014 inclúinse nel Productu Interior Brutu (PIB) español actividaes illegales como drogues, prostitución, contrabandu de tabacu, nuna estimación que suponía un 0,35% del mesmu pa esi añu.

«Gustaríame que s'esplicara cómo ye posible qu'a actividaes illegales como'l tráficu de drogues o la prostitución tea dándose-yos cobertoria llegal, introduciendo los sos beneficios, les sos ganancies nel PIB d'esti país», apuntó la vocera de la coalición.

La diputada incidió en que, según la Organización Internacional del Trabayu (OIT) había 4,5 millones de persones víctimes de trata, «más del 95% muyeres y neñes colo cual tienen qu'esplicar cómo un Gobiernu contabiliza pal PIB la esclavitú, la trata de seres humanos».

«Cualquier Gobiernu que se llame feminista, como l'actual, que presume de feminismu, ye una tema que tien que ser prioritariu y que tien que tar enriba de la mesa. Y non val zarrar prostíbulos porque se treslladaría a pisos particulares. Equí hai que tomar midíes d'otra manera y tener una llexislación como la que tien Suecia onde, quien ye castigáu, ye'l puteru y non la persona que ta dedicada y esplotada na prostitución», añedió.