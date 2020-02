El Gobiernu asturianu va dedicar la Selmana de les Lletres a María Teresa Villaverde «Tuxa»

0

26/02/2020

El Gobiernu asturianu va dedicar la XLI Selmana de les Lletres Asturianes a la escritora María Teresa Villaverde «Tuxa», nacida en Villaviciosa en 1882 y que morrió nun accidente de coche en Sariegu en 1934. Según confirmó a Europa Press la Dirección Xeneral de Política Llingüística, l'autora maliayesa va ser asina la homenaxada nesta edición de la Selmana de les Lletres, que se celebra tolos años na primer selmana del mes de mayu.

María Teresa Villaverde, conocida como «Maruxa» o «Tuxa», yera una escritora nacida nel Palaciu de Villaverde, en Tornón (Villaviciosa) en 1881 y que morrió nun accidente de coche en Sariegu en 1934. D'idees carlistes y mui relixosa, Tuxa publicó delles composiciones na prensa de la época y nes páxines de revistes destinaes a la emigración asturiana. La so obra más importante ye probablemente'l rellatu «Una moza de Tornón en Madrid». Otra manera, tamién ye importante la correspondencia n'asturianu que mantuvo col so primu, el tamién escritor Francisco Manuel Balbín de Villaverde, «Xiquín de Villaviciosa». Con too, una parte de la so obra nun se conserva porque na Guerra Civil saquearon el Palaciu de Villaverde nel que viviera y que depués de la so muerte quedó ermu.

Nos últimos años vien recuperándose parte de la so producción gracies al trabayu d'autores como Etelvino González López, Xurde Blanco o Lluis Portal, anque tovía nun hai nenguna edición que compile toa esa producción. Con too, la vida de Tuxa llegó al teatru nel 2010. Foi con Teatro Contraste y col apoyu del Serviciu de Normalización Llingüística de la Comarca de la Sidra y de la Conseyería de Cultura. La obra repasa la vida de la escritora y inclúi fragmentos de la so obra, según informa Europa Press.