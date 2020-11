«Rambalín», de Rodrigo Cuevas, llévase'l premiu Camaretá al Meyor Cantar

0

15/11/2020

El tema «Rambalín», de Rodrigo Cuevas, foi'l ganador de la XII edición del premiu Camaretá al Meyor Cantar. El fallu del xuráu fíxose públicu na gala que tuvo llugar nel Teatru Fantasio de Navia, y que por cuenta de la pandemia celebróse ensin públicu y baxo les más estrictes midíes de seguridá ya hixene. L'eventu, que foi grabáu y emitíu pola Televisión del Principáu d'Asturies (TPA), cuntó coles actuaciones de los finalistes y la de los ganadores de la edición anterior, Lafu y Rebeca.

Tres una primer fase de preselección, a la final del premiu llegaben, xunto al tema ganador, los cantares «La mesma revolución», de Silvia Quesada, «Cantar pa durmir un ninín», de Mapi Quintana, y «L’espeyu», de Slum Suit. El xuráu, presidíu pol director xeneral de Política Llingüística, Antón García, ya integráu polos músicos Alicia Álvarez Sanguino, Pablo Moro y Naomi Suárez, la periodista y escritora Aitana Castaño, y la filóloga y profesora Mercedes Ruisánchez, decidió por unanimidá otorgar el premiu a «Rambalín». El premiu Camaretá al Meyor Cantar, convocáu y concedíu pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu, ta dotáu con 6.000 euros.

«Rambalín» ye una habanera dedicada a la figura d'Alberto Alonso Blanco, Rambal, un personaxe bien popular nel Xixón de les décades 60 y 70 del pasáu sieglu. La so abiertamente reconocida homosexualidá nunos años bien difíciles pa faelo y el so asesinatu en 1976, un crime entá ensin resolver, dan a la vida de Rambal la singularidá que reflexa’l tema de Rodrigo Cuevas, que pretende faer una especie de xusticia poética cola figura d'Alonso Blanco. El cantar compónse de dos testos de Fredesvinda La Tarabica, la lletra ye de Rodrigo Cuevas y la música del artista uvieín y Raül Refree.

Rodrigo Cuevas (Oviedo/Uviéu, 1985) tien una trayectoria de reconocíu prestíu na música y nes artes escéniques asturianes y nacionales. A lo llargo de 2020, esti cantante, compositor, multi-instrumentista y axitador folclóricu ta representando per tol país el so espectáculu Trópico de Covadonga. Cuevas acaba de llanzar al mercáu'l so nuevu álbum Manual de cortejo, que foi perbién recibíu pola crítica y pol públicu.