Avilés anuncia ayudas al comercio ante esta «grave e incierta» situación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

09/11/2020 17:17 h

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, abre la puerta a la posibilidad de una gran campaña de difusión del comercio y la hostelería, además de ayudas directas y bonos. Así lo asegura tras reunirse con varios comerciantes y hosteleros de la villa para analizar las diferentes acciones de apoyo y ayudas municipales.

En la reunión participaron los Manuel Campa y Raquel Ruiz. La alcaldesa, que ha señalado que la situación «es grave e incierta» al afectar a un sector «que contribuye a hacer ciudad», se ha mostrado abierta a ayudar «en la manera en que sea más eficaz» al comercio y a los autónomos. «Podemos tener ayudas directas, podemos tener una ayuda a través de una gran campaña para mentalizar a los avilesinos de que en esto, o nos salvamos todos o no se salva nadie», ha indicado, para especificar que sería una campaña «para mentalizarnos todos de que podemos comprar a pie de portal, a pie de casa, a pie de calle, y que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas y la de comprar los regalos que queramos hacer».

Por otro lado, ha indicado que incentivos como los bonos pueden contribuir a la compra en los establecimientos de Avilés. A lo largo de esta semana comerciantes y Ayuntamiento van a «madurar ideas y valorar cuáles son viables administrativamente». «Vamos a analizar estos 25 millones del Gobierno de Asturias para acompañar esta repercusión económica en estos sectores, ver cómo es porque lo que haría el Ayuntamiento sería complementar, acompañar, ayudar o decir: esto está resuelto así, y vamos a emplearnos más en la campaña o en los bonos. Queremos madurar más esto a lo largo de la semana», ha explicado.

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento no va a cobrar el canon de terrazas mientras esté parada la actividad. «La solución de este sector es la solución de la ciudad. Avilés no se entiende sin este sector. Una ciudad cerrada no es una ciudad con vida. Y una ciudad que pueda abrir pero no tenga negocio porque esté ya todo hundido, tampoco», ha sentenciado, informa Europa Press.