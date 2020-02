Un Vetusta al alza

0

La Voz de Asturias Pablo Fernández

Oviedo 22/02/2020 19:30 h

El Real Oviedo Vetusta ha aprovechado la tremenda igualdad que reina en el grupo I de la Segunda B para, tras sumar seis puntos consecutivos, escalar hasta la mitad de la tabla y ponerse a tan solo cuatro puntos del playoff. De convivir con el descenso a ser el noveno equipo del grupo. Así está la categoría. Ante el Coruxo, uno de los que lleva toda la temporada en la zona noble, los de Emilio Cañedo firmaron uno de sus encuentros más convincentes del curso. En la grada, un Francesc Arnau que no se quiso perder la cita.

Un Coruxo maniatado

No es tarea sencilla que tu portero ejerza de mero espectador durante toda una parte, pero eso mismo fue Alberto Hórreo en los primeros 45 minutos. El Vetusta maniató al Coruxo y controló el encuentro tanto con balón como sin él, gracias sobre todo a la gran labor del centro del campo azul. Cañedo apostó por Joselu Guerra y el canterano, custodiando a Tarsi y Javi Mier, cumplió a la perfección.

Tras un primer tramo de encuentro en el que no pasaba nada, las caídas a banda de Obeng comenzaron a poner en aprietos a la defensa viguesa. El ghanés se mostraba superior a su par y Villacañas estuvo cerca de poner el 1-0 tras rematar un centro lateral del africano. Como casi siempre, Vanderson era imparable en el juego aéreo y el Vetusta ponía en aprietos al Coruxo cada vez que Tarsi, al que le anularon un gol en un córner por falta previa, y Javi Mier daban dos pases seguidos.

Los saques en largo de Alberto eran la única vía de escape de un Coruxo muy espeso con balón. El Vetusta cada vez llegaba más y tanto Prada (muy preciso en los centros) como Jorge Mier daban amplitud a los azules, siendo Tarsi el encargado de activar el perfil derecho. Ya en el 36, un balón dividido acaba con un despeje de la zaga viguesa, Vanderson ponía la pierna y el balón acababa dentro de la red. Gol poco estético, pero igual de válido que cualquier otro y que reflejaba la superioridad azul.

La fiabilidad del Vetusta

Tras el descanso, la película no cambió. Prada y Jorge Mier siguieron llegando a campo rival y creando peligro, el centro del campo azul se imponía y Ugarte y Josín, tanto en el juego aéreo como yendo al cruce, se mostraban infranqueables. Obeng se plantó ante el Alberto gracias a un buen pase de Vanderson, pero el tiro se fue cruzado.

Míchel Alonso movió el banquillo y, aunque la movilidad de Sylla amenazó en un par de ocasiones a la zaga ovetense, el Coruxo no acababa de encerrar a los de Cañedo. Obeng siguió dando aire al filial gracias a su movilidad y caídas a banda, algo que el conjunto vigués no supo frenar en todo el encuentro. El Vetusta perdió el control durante unos minutos y las prisas regalaban el balón a los de verde, que a base de diagonales desde sus centrales metían el balón en el área de Berto.

Javi Mier pudo sentenciar tras robar en tres cuartos y plantarse en el área, pero llegó forzado y no encontró portería. Pasado el 80' llegó la ocasión más clara del Coruxo, pero entre Berto Hórreo y la defensa lograron achicar como pudieron. En los minutos finales los balones los gallegos no pararon de colgar balones a la zona de castigo, pero el gol no llegó. Segunda victoria consecutiva y quinto encuentro sin perder: un Vetusta al alza.

Ficha técnica

Real Oviedo Vetusta: Berto Hórreo; Jorge Mier, José Martínez, Ugarte, Prada (Amez, min 77); Tarsi, Joselu Guerra; Vanderson (Javi Cueto, min 82), Javi Mier, Villacañas (Eloy Ordóñez, min 74); Obeng.

Coruxo: Alberto; Aspas, Crespo, Lucas, De Vicente; Trigo (Jonathan Vila, min 58), Barril (Sylla, min 64); Álex Ares, Mateo, Añón; Silva (Escobar, min 67).

Goles: 1-0 Vanderson, min 36,

Tarjetas: El colegiado Recio Moreno amonestó al local Javi Mier (min 87) y a los visitantes Mateo (min 39), Michel Alonso, entrenador (min 45), Lucas (min 55), Barril (min 64), Sylla (min 65) y Escobar (min 87).

Incidencias: El Requexón, campo nº1.