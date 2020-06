«Creemos que los abonos devueltos no van a superar el 15%»

0

Oviedo 08/06/2020 16:03 h

El Real Oviedo sigue trabajando en cómo puede hacer frente a la crisis generada por la pandemia del covid-19 y la gestión de los abonos en una recta final que, de momento, se jugará a puerta cerrada es una de ellas. Federico González, asesor del Grupo CARSO en el club azul, habló en una entrevista a la Televisión del Principado de Asturias (TPA) del dinero devuelto a los abonados, de un posible cambio de nombre en el Carlos Tartiere con fines comerciales y de la próxima ampliación de capital.

Opciones de compensación o devolución a los abonados

«Hay gente que nos ha pedido que le devolvamos el dinero, lo haremos con mucho gusto. Estamos trabajando en la mecánica. Creemos que no van a superar el 10-15% del total de los abonados. Es difícil hacer la suma porque tenemos diferentes precios y abonos, pero pensamos en unos 100.000 euros devueltos».

«Agradezco a toda esa gente, que ha sido la gran mayoría, que ha decidido dejar su dinero en el club, tanto en la Fundación como en el próximo abono o la tienda. Nos ayudará a soportar esta crisis».

Apellido comercial al Carlos Tartiere

«Lo que no podemos hacer es no contemplar todas las posibilidades de ingreso, y el nombre del estadio es una de muchas. No es una novedad. Habrá gente a la que no le guste y habrá gente a la que sí, respetamos todas las opiniones».

Próxima ampliación de capital

«Afortunadamente, nuestro máximo accionista nos ayudó con la ampliación, pero estamos sufriendo porque la situación actual es comprometida. La cantidad que ingresará CARSO será de dos millones de euros».