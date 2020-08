El mercado del cinturón

0

El mundo del fútbol atraviesa la que bien podría ser la mayor crisis económica de los últimos años. El mercado de fichajes se encuentra en un punto muerto del que parece muy difícil sacarlo y los directores deportivos centran los focos del protagonismo de este raro escenario. Tope salarial, contrato, rebaja... son algunos de los términos que más se están escuchando en los primeros días de mercado y que ya dejan entrever que poco movimientos habrá.

Un alto porcentaje de los clubes profesionales se vieron en la obligación de acogerse a los famosos ERTE para sobrevivir al parón liguero y parece que muchos de ellos están notando las consecuencias a la hora de fichar. También están viendo que su alta dependencia por los ingresos de las televisiones -ahora rebajados- les juega una mala pasada. No es el caso del Real Oviedo, que se maneja en un escenario algo distinto precisamente por el respaldo económico del Grupo Carso durante el confinamiento. Hace unos días Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, desveló que 34 de los 42 equipos que componen el fútbol profesional ya han sobrepasado su límite salarial, algo inédito a estas alturas.

Rebaja de las fichas más altas

Muchos de ellos ni siquiera han comenzado a fichar, pero la importante rebaja de ingresos ya ha mermado sus intereses de cara al mercado. Los hay que aún intentan buscar un patrocinador hasta de debajo de las piedras para conseguir aumentar unos cientos de miles de euros su barrera salarial, pero la fórmula más empleada en estas semanas es la rebaja. A falta de recursos, cabe buscar una alternativa y esta pasa por liberar tope salarial rebajando las fichas más altas de cada plantilla, aunque ello implique prolongar unos años más los contratos. La Nueva España desveló que en el Real Oviedo Mossa y Sergio Tejera ya habrían aceptado esta nueva condición, que debe ser proporcional.

Sin embargo, también es algo que se puede ver en los nuevos fichajes. Llama la atención cómo en un mercado como el de Segunda División se ficha por cuatro temporadas a un jugador, aunque tiene la misma explicación. Lo que antes eran fichajes de una o dos temporadas a lo sumo, ahora lo serán de mayor duración, lo cual podría poner en un compromiso la economía de cualquier equipo en caso de no ser respaldado por un buen rendimiento deportivo.

El coste de las rescisiones, a tener en cuenta

En las últimas horas, Roberto Bayón señaló que "será un verano de pocos cambios en las plantillas" debido a que muchos clubes no pueden desprenderse de los jugadores con los que no cuentan por no poder asumir el coste de su despido -el cual también computaría en el límite salarial-. Es por ello que será un verano marcado por la ausencia de importantes movimientos entre plantillas y en el que el protagonismo claramente lo tienen los directores deportivos.

Aquí entra en escena Francesc Arnau, que puede decirse que no pudo llegar en mejor momento al Real Oviedo. A la profesionalidad del catalán se le suma la buena situación económica del Real Oviedo, entendiendo por buena la de un club sin deudas, con el cupo de patrocinios prácticamente cubierto y que también está haciendo los deberes rebajando las fichas más altas de la plantilla. En un escenario en el que los directores deportivos van a 'sufrir' por reforzar sus plantillas, Arnau puede hacerlo desde una situación mucho más cómoda que sus compañeros.

Es complicado que los carbayones consigan aumentar los 8,8 millones que registraron la temporada pasada, pero a diferencia del anterior, este verano les permitirá tener una ventaja respecto a otros clubes a la hora de negociar un fichaje. El mercado no permite las reestructuraciones de plantilla, por lo que la mayoría de equipos tendrán que conformarse con reforzar el bloque de la pasada campaña.