El Real Oviedo presenta su primera equipación

0

La Voz de Asturias Manu Gutiérrez

Oviedo 19/08/2020 11:21 h

Después de conquistar a gran parte del oviedismo con la segunda equipación, el Real Oviedo no ha hecho esperar más a sus seguidores y ha presentado este miércoles su camiseta principal que les acompañará durante toda la temporada 2020/21. Los de Ziganda lucirán obviamente el color azul con un diseño algo más simple de lo habitual siendo acompañado este año del color blanco y no de un tono más claro de azul. Una vez más la camiseta no será limpia al completo puesto que también vuelven a aparecer ligeros adornos horizontales apenas visibles.

Como no podía ser de otra forma, la primera equipación del Real Oviedo también contará con el escudo bordado en el pecho, cosa que no se pudo decir el pasado verano con el diseño de la anterior camiseta. Este detalle es uno de los que más suele calar entre la afición y que tampoco ha sido muy habitual en las camisetas del conjunto oviedista desde que regresó al fútbol profesional. Otra de las novedades que presenta es el diseño de los distintos patrocinadores anunciados hasta la fecha.

La presentación de la camiseta oficial ha llegado de la misma manera que lo hizo con la segunda, preguntando desde los perfiles oficiales del club a sus seguidores que "¿dónde comienza el camino?". Al igual que la 'sacavera', la primera camiseta del Real Oviedo ha sido presentada con un claro guiño de nuevo a la ciudad de Oviedo. Sin duda este verano la colaboración entre el club carbayón y Adidas ha buscado unos diseños que identifiquen a su afición lo máximo posible, ahora que dessafortunadamente no pueden acompañar al equipo en el estadio.