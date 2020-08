La pretemporada de la incertidumbre

0

La Voz de Asturias

Oviedo 22/08/2020

El ritmo ha vuelto a las instalaciones deportivas de El Requexón, donde se ha cumplido una semana de la vuelta a los entrenamientos del Real Oviedo. El nuevo curso está 'a la vuelta de la esquina' y el nuevo equipo liderado por el 'Cuco' Ziganda continúa con su puesta a punto rodeado de incertidumbre. No hay por qué alarmarse, puesto que este ambiente también se ha instalado en todos los equipos de LaLiga SmartBank, e incluso en los de LaLiga Santander.

Un inicio planteado pero sin confirmar

Esta semana se ha conocido que el objetivo de LaLiga es el de comenzar las competiciones el próximo 12 de septiembre, fecha que se ha trasladado a todos los equipos para que ajusten su preparación. Sin embargo, la aprobación de la RFEF se está haciendo esperar y a día de hoy no se ha realizado el sorteo del calendario. En el caso del Real Oviedo, Ziganda prepara a sus jugadores para un escenario completamente abierto y sin confirmar, en el que bien pueden comenzar la competición el día 12 como el 19 o incluso octubre. Por no hablar del rival...

De hecho, en la Segunda División este verano se ha producido un fenómeno inédito hasta la fecha como es el de que unos equipos comiencen a preparar su nueva temporada sin que sus rivales ni siquiera hayan finalizado la anterior. Los de Ziganda, por ejemplo, ya llevan más de una semana de preparación mientras que el Elche y el Girona no se han ido ni de vacaciones. Es cierto que la recompensa que tendrá uno de los dos equipos el domingo merece la pena, pero el otro afrontará una doble derrota: la de no ascender a Primera y partir en desventaja con sus otros 21 rivales.

La incertidumbre se ha instalado en todos los ámbitos posibles, y el fútbol no podía ser menos. El 'caso Fuenlabrada' tuvo en vilo a toda la Segunda División -y también la Segunda "B"- al final de la pasada temporada y también lo continúa haciendo con el inicio de la 2020/21. Ya no sólo la polémica se ha instalado en los despachos sino que también está afectando al mercado de fichajes, impidiendo que muchos jugadores planifiquen su futuro por esperar la decisión.

La inquietud del tope salarial

Que es una pretemporada atípica ya se puede considerar casi como una verdad universal, aunque no por ello haya que dejar de dar importancia al ajuste que están asumiendo todos los equipos profesionales y no profesionales. Ya se ha hablado de que será un mercado con pocos movimientos, poco dinero y poca renovación de plantillas, pero lo cierto es que ahí no terminan los problemas de muchos equipos. Ejemplo de ello es el Málaga, al cual se le ha sumado también su pésima gestión que podría obligarles a plantear un ERE que pondría 'patas arriba' el mercado.

A falta de tres semanas para el supuesto inicio de la competición, 36 equipos profesionales han sobrepasado su límite salarial, y echando la vista atrás hasta el inicio de la pasada campaña, parece inevitable que veamos de nuevo cómo varios jugadores no pueden ser inscritos en sus respectivos clubes. Si ya a alguien le parecía poco no tener confirmada ni aprobada la fecha de inicio de liga ni conocer el calendario a falta de tres semanas, también habrá que sumarle las condiciones en las que los equipos se presentarán a sus respectivos partidos.