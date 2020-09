Arribas, sobre el calendario: «Ojalá hubiese tocado la vuelta del derbi en casa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Manu Gutiérrez

Oviedo 01/09/2020 11:38 h

El Real Oviedo conoció este lunes el orden de partidos que tendrá que afrontar esta próxima temporada sabiendo que la 20/21 partirá desde el Carlos Tartiere ante un recién ascendido como el Cartagena. Los del 'Cuco' Ziganda continúan su puesta a punto y este martes lo hacen con una doble sesión en las instalaciones deportivas de El Requexón, donde antes de comenzar ha comparecido ante los medios Alejandro Arribas.

Inicio liguero en el Carlos Tartiere

«La verdad que empezar en casa, aunque no está la afición, creo que es muy importante para nosotros. Tenemos que tener la confianza que demostramos en el tramo final de la pasada temporada. Es bueno para el equipo, empezar en casa y hacerlo ganando creo que es importante».

«La experiencia que tenemos nos va a hacer verlo de otra manera, trabajar más y que no pase lo de la temporada pasada. Queremos estar bien y estar en las buenas posiciones durante toda la temporada».

El primer derbi, en casa y sin público

«Esperemos que dentro de poco pueda haber gente en los estadios, que es la esencia del fútbol. Ojalá hubiese tocado la vuelta, para poder ayudarnos».

El Cartagena, primer rival de los de Ziganda

«La verdad que normalmente los equipos que ascienden vienen en una buena dinámica. Son difíciles, tienen jugadores que no se conocen pero debemos centrarnos en nosotros. El equipo va a ir a por todas y, sea el rival que sea, ir a por los tres puntos».

«Buscamos que el equipo sea sólido, tener ese nivel que tuvimos después del confinamiento. Estábamos de los primeros y eso es lo que buscamos: hacer grandes partidos y ganar puntos. Estamos trabajando para empezar bien y que sea así durante la temporada».

Su rendimiento en la pasada temporada

«La verdad que el confinamiento vino muy bien, es verdad que llevaba muchos meses sin jugar, una lesión... no conseguí el nivel que quería y después del confinamiento tuve esa pretemporada que no pude tener. Ojalá mantener ese nivel e intentar mejorar que es siempre importante».

«Puede ser, al final el que no jueguen las aficiones es muy importante para todos los equipos y sobre todo para el visitante, le puede resultar no más fácil, pero el equipo de casa no cuenta con ese apoyo que suele significar unos puntos extra».

Arribas-Grippo, la posible pareja titular

«La verdad que el míster será el que tenga que decidir, trabajamos para ello. La temporada pasada ya jugamos varios partidos juntos, nos complementamos muy bien, tenemos experiencia… pero también hay compañeros que lo han hecho muy bien. Cualquiera puede jugar, todos estamos preparados para ello y para dar el máximo».