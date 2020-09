Arnau: «Luismi ya es historia; Edgar es presente y futuro»

0

La Voz de Asturias Manu Gutiérrez

Oviedo 03/09/2020 18:28 h

Francesc Arnau ha cerrado el capítulo de presentaciones, al menos de esta semana, después de acompañar a Edgar González durante su primer día como jugador del Real Oviedo. El director deportivo carbayón, además de definir a su nuevo fichaje, también analizó con los medios de comunicación cómo está el club azul ante la recta final del mercado y habló de varios nombres propios.

Descarta la incorporación de Luismi

«Con la incorporación de Edgar no vamos a buscar la incorporación de otro pivote defensivo. Sí que podemos buscar alguno que pueda jugar por el medio pero no específicamente un pivote defensivo. He dicho siempre que Luismi fue muy difícil desde el principio y creo que ahora mismo está en un mercado al que nosotros no podemos acceder. El hecho de que Edgar esté aquí lo demuestra. Luismi es historia, no tenemos que hablar más de él porque ahora el presente y el futuro es Edgar».

La situación actual del Oviedo en el mercado

«Tenemos que ver cómo nos queda el salario liga, estamos a la espera de que nos lo digan y a partir de ahí ajustar los números. A ver cuántas posiciones podemos hacer más y de qué forma, qué cantidad tenemos para cada una de ellas. Estamos en un momento en el que hay que pararse un poco y decidir muy calmadamente lo que afrontamos de aquí a final de mercado, teniendo en cuenta también nuestras posibilidades».

«Más o menos lo tenemos orientado, sí que trabajamos en diversos escenarios. Tenemos que ajustar y posicionarnos a ver qué es exactamente lo que tenemos para ver qué afrontamos y cómo».

Las salidas

«Entra dentro de las variables de hacer números, ver un poco si podemos liberar masa salarial en cuanto a salidas. El mercado de Segunda B parece más estable, y esperemos que tanto los futbolistas como los clubes muestren una confianza mutua para que puedan acceder a esa categoría».

«Vamos a trabajarlo a ver hasta dónde podemos llegar. Intentar hacer movimientos que nos permitan el mayor margen».

La renovación de Saúl Berjón

«Las ofertas son confidenciales, no me voy a meter en si he ofertado más o he ofertado menos. Ofertamos lo que podíamos por la situación tanto de Saúl como del club y a partir de aquí cada uno toma sus decisiones».