Edgar González: «Estoy muy ilusionado de estar aquí»

La Voz de Asturias Manu Gutiérrez

Oviedo 03/09/2020 19:03 h

Edgar González ha sido el gran protagonista de la actualidad carbayona durante este jueves. Si bien a primera hora de la mañana, y antes de iniciar los entrenamientos, el club anunciaba de manera oficial su incorporación, ha sido esta tarde cuando se ha presentado en la sala de prensa del Carlos Tartiere acompañado de Arnau. El pivote catalán llega al Real Oviedo en calidad de cedido por el Real Betis y para asumir el rol que ejerció la pasada campaña Luismi, cuya incorporación no es tarea fácil.

Arnau, agradecido con el jugador

«Antes de nada quisiera agradecerle personalmente la decisión que tomó de venir a Oviedo. Pienso que va a ser un buen punto de encuentro para los dos. Para nosotros a nivel de rendimiento deportivo y para él que le sirva para ser el futbolista profesional que quiere llegar a ser. En ese aspecto ojalá que podamos crecer juntos. Viene a cumplir la situación de pivote defensivo, es muy poderoso a nivel aéreo por su altura pero además tiene buen juego con los pies, un buen sentido de posiciones y va a ser un refuerzo de lujo para la temporada que nos llega», sentenció Arnau antes de dar paso al nuevo jugador azul.

«Para mí es un año muy ilusionante. Desde que en el Betis se me transmitió la posibilidad de salir cedido, hace pocos días esta opción de Oviedo salió y desde el principio estaba convencido. El proyecto del club, como trabaja, la exigencia, venir a crecer yo y ayudar a crecer al club es algo que me motiva mucho»

«He estado entrenando allí desde el primer día y estoy disponible para todo lo que haga falta».

Qué esperar de Edgar González

«Mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Soy una persona que intenta darlo todo siempre en cada entreno y en cada partido y, a partir de ahí, desde la humildad del trabajo diario intentar hacer un gran año tanto el club como personalmente».

«Ha sido un día en el que no hemos parado. Ha sido muy rápido, desde que se me transmitió esa idea desde el Betis ha sido todo muy rápido. Estaba con ganas de poder entrenar que es lo que a mí me gusta y sí que es verdad que lo que he podido ver es un vestuario muy fuerte, muy unido y que me ha recibido muy bien».

«Soy una persona muy exigente conmigo mismo y el tema de la presión es un aspecto que también me gusta. En este tipo de clubes la presión que hay diaria, no sólo de la afición sino también del club, es lo que te hace dar el máximo en cada entreno y en cada partido».

La opción de salir cedido

«El Betis lo que me transmitió es que creían que podía tener más minutos fuera y que tenía que buscar una salida en forma de cesión para seguir creciendo y mejorar como jugador. Yo también lo vi bien porque todos necesitamos jugar y estoy muy ilusionado de estar aquí y con ganas de estar en el campo y jugar partidos».

«El año pasado fue un año muy bonito para mí. Fue muy exigente, me tuve que adaptar a lo que es la Primera División y al final la experiencia creo que podré aportarla, pero yo vengo desde la humildad a intentar trabajar diariamente, a darlo todo en cada entreno y en cada partido».

Su versatilidad posicional

«Personalmente me siento cómodo tanto de central como de pivote. Estoy disponible para el míster para jugar donde sea y lo importante es que cuando tenga la oportunidad de jugar darlo todo, hacerlo bien y ya está, donde sea».

«Con el míster he hablado hoy y me ha transmitido la confianza con este fichaje. Estaba deseando ponerme a sus órdenes, es un entrenador del que me han hablado muy bien, también de la forma de trabajar, y es algo que me ilusiona; poder aprender de él, de sus ideas y que sea un año muy bueno para todos».