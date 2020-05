La gaita amplía sus posibilidades con una fusión de estilos única

0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 31/05/2020 05:00 h

Hace dos años la gaita se incluía dentro de los estudios superiores en los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música. Desde entonces hasta el día de hoy se ha crecido a pasos agigantados, y los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Asturias ya cursan el segundo año de los cuatro de los que se compone la primera promoción de estos estudios. Y ahora, para impulsar más aún la presencia de la gaita en la actualidad, se ha estrenado «Xana», la primera compuesta para gaita asturiana y medios electroacústicos.

Jorge Carrillo, profesor del departamento de electroacústica del conservatorio, junto con Clara María Suárez, profesora de gaita, han compuesto esta obra para fomentar el instrumento y aumentar el repertorio del instrumento. Para materializar esta obra han contado con la interpretación de Fabián Fernández, alumno de segundo curso del grado superior de gaita. «Con «Xana» buscamos ampliar el repertorio del instrumento para las enseñanzas superiores, pero también llevar la gaita a otros terrenos, como la música contemporánea o la electroacústica, ya que, que nosotros sepamos, nunca se ha hecho algo similar», explica Carrillo.

De entre todos los posibles estilos a los que se podría haber decidido incorporar la gaita, Carrillo y Suárez decidieron optar por la electroacústica ya que es un género que él controla y esta es una idea que llevaba trabajando desde hace tiempo. Por el timbre de la gaita, el profesor pensó que sería perfecto para entremezclarlo con el sonido electroacústico, y de esta fusión nace «Xana». Por otra parte, el factor pedagógico cobra peso en esta composición, ya que resulta interesante que los estudiantes de gaita utilicen este tipo de medios para interpretar música de una forma diferente a lo que están acostumbrados, y logren así familiarizarse con él.

Por su parte, Fabián Fernández, que lleva 20 años tocando la gaita, es el alumno que ha materializado esta «Xana». Tanto él como sus compañeros provienen del grado profesional, de seis años de duración, y ahora cursan segundo año de gaita en el conservatorio, principalmente con el objetivo de mejorar su interpretación. «Encontrarnos nuevos ámbitos totalmente desconocidos para la gaita es muy interesante, sobre todo a nivel interpretativo, que es principalmente lo que estamos aprendiendo en el conservatorio», explica Fernández. El alumno agradece la implicación que ambos profesores han tenido con él a la hora de configurar una buena relación entre interprete y compositor. «Antes de ponerse a componer Jorge vino a hablar nosotros sobre las posibilidades que teníamos, y estamos encantados de trabajar con él. Así salió el producto que salió, que de otra manera no hubiera sido posible», explica.

El producto final ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad musical, y otros alumnos y profesores felicitan tanto a compositores como a interprete por su trabajo e innovación. «Es un honor, porque sientes que estás haciendo las cosas bien», explica Fabian Fernández. «El público respondió muy pero que muy bien para ser este tipo de música, que en principio es minoritaria. Parte de la idea era vencer prejuicios y que desde la música contemporánea se entienda que la gaita puede ser un instrumento interesante para crear un nuevo repertorio y viceversa, que desde la gaita se entienda que el contemporáneo es un terreno a explorar», añade Carrillo.

Ahora, y a pesar de este primer tema, Jorge Carrillo apuesta por que otros compositores se animen a seguir su camino y que comiencen a animarse a incluir a la gaita en sus composiciones. «Al fin y al cabo, la idea es general mucho repertorio y eso no lo puede hacer una sola persona. Si compositores desde la electroacústica u otros ámbitos musicales se animasen a componer mas para gaita, para mí sería una satisfacción», explica. Esta búsqueda de ampliar el repertorio nace también de la necesidad de renovar a la gaita, ya que, como bien explica el propio Fernández, «al haberse transmitido siempre de forma oral, se han hecho copias de copias, por lo que buscamos no romper con la tradición, sino ampliarla». En un futuro no muy lejano, pretenden que la canción esté disponible en plataformas digitales, para que cualquiera que lo desee pueda escucharlo. Se editará desde el conservatorio en una grabación de estudio.