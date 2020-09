«No es comprensible la persecución que tienen ahora mismo los conciertos»

0

La Voz de Asturias Marcos Gutiérrez

Asturias 27/09/2020 05:00 h

Alberto & García vuelven con Flores Negras (Boomerang Discos), su cuarto larga duración. Un trabajo grabado, de nuevo, con Toni Brunet tras la mesa de producción y que bebe de fuentes eclécticas como el rock clásico heredero de Marc Bolan, el bolero, el dance pop o sonoridades cercanas al country. Su vocalista y guitarrista Alberto García espera que este optimista trabajo sirva como «refugio» en tiempos oscuros.

--¿Qué podemos esperar de este nuevo trabajo Flores Negras?

--En Flores Negras hay diez canciones de composición propia. Es un disco que siempre será muy especial por las circunstancias en las que lo estamos publicando. Esperamos que la gente encuentre una especie de refugio o banda sonora que los acompañe.

--Los adelantos que se han podido escuchar transitan por sendas que van desde el rock más clásico y T-Rexiano de Verano, al bolero de Verdad de la Buena, pasando por el dancepop con toques Daft Punk de Elefante, o el cuasi country de El Milagro, que por momentos recuerda incluso a Ry Cooder ¿Es sencillo construir un álbum a partir de ideas tan eclécticas y sonoridades tan variadas?

--Muchas gracias por las comparaciones. En nuestro caso hacemos lo que nos brota de una manera natural. A pesar de que somos muchos y tenemos referencias diferentes, todos tenemos pasión por la música en cualquiera de sus géneros. Además, ya llevamos muchos años tocando juntos y eso hace que el entendimiento musical sea muy fluido. No es que sea sencillo construir un disco como este, pero hacerlo en familia facilita todo el proceso.

--¿Cómo influye el estilo de la canción en el proceso de creación de la letra?

--La letra de una canción, bajo nuestro punto de vista, es parte del estilo de la canción. No dices las cosas de la misma manera si es dentro de un bolero que si las dijeras en un contexto más rock. En nuestro caso, letra y música van de la mano y no se entienden de manera separada.

--Vuelven a trabajar con Toni Brunet, después de El Buen Salvaje y Fenómenos Paranormales, ¿Qué tal ha sido el reencuentro musical?

Ha sido un aprendizaje y un regalo. Toni ya lleva varios años produciendo a la banda y eso es una fortuna tremenda. Nos conocemos mejor, y eso es algo que siempre suma.

--¿Qué les aporta como productor?

--Una visión externa e interna de la jugada. Conoce los temas en profundidad pero a la vez es capaz de verlo desde fuera y saber qué funciona y qué no.

--¿Cuánto tiempo les ha llevado el proceso de composición y grabación?

--Este disco empezó a gestarse a nivel compositivo en verano del año pasado. Lo grabamos y mezclamos entre diciembre y febrero. Al final, por la situación que estamos viviendo hemos tenido que aplazar el lanzamiento hasta ahora. En cualquier caso, estamos contentos porque pudimos enseñar cinco adelantos del disco y eso hace que la gente lo reciba con más familiaridad.

--Escuchando los adelantos del disco, parece que suena sosegadamente optimista, algo de agradecer en un escenario como el actual ¿Fue algo consciente sacar un trabajo con este tono tan vitalista?

--Siempre hemos intentado tener esa actitud en la música y letras que hacemos. Lo cierto es que, como comentábamos antes, esto está compuesto unos meses antes de la pandemia. Eso no quiere decir que lo que se describa en las canciones o la posición que se toma ante la vida en las canciones no sea válida para estos momentos. Todo lo contrario. Como dices, ahora toca tener más vitalidad y energía que nunca.

--Llevan un par de años de trabajo y gira intensos y, de repente, llega la COVID 19 ¿Cómo les ha afectado?

--A nivel laboral, hemos tenido que reducir casi al mínimo los conciertos. Además de aplazar la salida del disco en varias ocasiones. Es una situación muy jodida para todo el sector. Por suerte tenemos una oficina que ha reinventado el calendario y hecho auténticos malabarismos para poder sacar el proyecto adelante.

--¿En general, cómo han vivido el confinamiento?

--Pues como casi todo el mundo. En nuestro caso, relativamente bien, ya que no ha habido problemas de salud gordos en nuestro círculo.

--¿Qué opinan de escenario actual para la música en directo?

--Es un tema un poco complicado. No se entiende muy bien la criminalización que está sufriendo el sector por parte de algunas instituciones. Te podemos garantizar que los sitios más seguros en los que hemos estado desde que se acabó el confinamiento han sido conciertos u otro tipo de artes escénicas. No es comprensible la persecución que tienen ahora mismo. Además, gran parte del sector no va a poder aguantar mucho más tiempo. Mismamente hay muchas salas que están cerrando sus puertas. Efectivamente, lo primero es la salud, pero las actuaciones en vivo, si se hacen como se están haciendo, no son incompatibles con ello. Esperemos que se ajusten las medidas y que los directos puedan volver a los escenarios regularidad.

--¿Qué planes tienen a la hora de presentar el disco?

--Va todo un poco sujeto a la situación que estamos viviendo. Aún así, nosotros hemos tenido la suerte de poder dar algunos conciertos durante el verano por varios lugares de Asturias y del resto de España. Ahora, con el disco, tenemos la primera fecha en La Rioja el 11 de Octubre, luego estaremos en León, y en noviembre en Oviedo y Madrid. Iremos haciendo lo que se pueda y nos dejen, como siempre, con todas las medidas de seguridad posibles.