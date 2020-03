Cortina gana la tercera etapa de la París-Niza

0

Oviedo 10/03/2020

El ciclista asturiano, Iván García Cortina, ha logrado alzarse con el triunfo en la tercera etapa de la París-Niza. Cortina, que corre en el equipo Bahrain-McLaren, consiguió la victoria la batir al esprint al campeón en esta especialidad Peter Sagan. En esta etapa de la clásica francesa, de 212,5 kilómetros entre Chalette-sur-Loing y La Châtre, que resultó ser accidentada, el corredor asturiano no dudó tras la caída de Ewan y Bennett, lanzarse a por un triunfo que nadie podía discutir y que es su mejor resultado en el ciclismo: «Es increíble ganar una etapa en una carrera tan grande, es una gran victoria; el año pasado también fui segundo», afirmó.

«Ha habido un poco de caos al final. He visto un espacio, me he lanzado a tope hasta meta, y he podido conseguir la victoria», añadió tras llegar a la meta. «Estas condiciones me gustan, la gente sufre, yo también, pero yo tenía buenas piernas estos días y he podido ganar. Desde luego que espero que no sea mi última victoria», apuntó.