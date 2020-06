Carreño cae ante Bautista a pesar de resistir al final

0

05/06/2020

El tenista castellonense Roberto Bautista derrotó en una hora y cuarto por 6-4, 6-4 al asturiano Pablo Carreño en el que cuando ya tenía el partido prácticamente perdido se revolvió y complicó a su rival el final del segundo partido del Region of Valencia Tennis Challenge. Aunque Carreño (vigésimo quinto en el ranking de la ATP) arrancó con más ímpetu el partido, Bautista (duodécimo) no se dejó amedrentar y se mantuvo sólido hasta que en el séptimo juego del primer set rompió el servicio a su rival y encarriló la victoria en la primera manga. Con ese impulso arrancó la segunda y de nuevo rompió los primeros servicios de Carreño, al que se le llegó a oír decir que estaba «fundido». Pero cuando el marcador parcial era de 5-1 y parecía que Bautista cerraría el triunfo en menos de una hora, Carreño empezó a arriesgar, le salió bien y llegó a situarse 5-4.

De hecho en ese décimo y último juego, Bautista no pudo aprovechar sus dos primeras pelotas de partido y no fue hasta la tercera cuando lo cerró. Este fue el segundo partido del Region of Valencia Tennis Challenge que se celebrará hasta el próximo domingo en la Urbanización Cumbres del Sol de la localidad alicantina, concebido como torneo de entrenamiento pero que suponen los primeros partidos en España tras la pandemia del coronavirus. Los encuentros se juegan bajo un detallado protocolo sanitario que incluye la llegada de los jugadores con mascarilla y la toma de temperatura a ambos. El juez de silla y los recoge pelotas llevan mascarilla y guantes durante todo el partido y no acercan toallas a los jugadores como es habitual. Los partidos se juegan en unas pistas en lo alto de una pequeña montaña y muy cerca del mar por lo que el viento fue uno de los protagonistas del choque especialmente en la segunda manga, según informa Efe.