Las redes sociales caldean el ambiente con porras online

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 22/06/2020 19:10 h

Desde que se retomó la actividad en la liga profesional de fútbol español, hay una cita que ha estado marcada a fuego en el calendario de todo asturiano: 22 de junio. Hoy, sportinguistas y oviedistas deberían haberse visto las caras en un Molinón lleno hasta la bandera para celebrar la jornada 34 que enfrenta a los dos históricos asturianos. Sin embargo, la situación actual ha provocado que este encuentro deba realizarse a puerta cerrada, sin la presencia de sus apasionados seguidores en las gradas.

Bengaleo de Ultra Boys en las inmediaciones del Estadio El Molinón, en la noche previa antes del Derbi Asturiano que se juega hoy.

"BIENVENIDOS AL INFIERNO"



Sporting de Gijon - Real Oviedo.



|Que pena que uno de los mejores derbis de España se juegue sin público...| pic.twitter.com/Y8QWybNb0g — ULTRAS 𝕳 ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) June 22, 2020

Dadas las circustancias, no queda otra que acudir a la imaginación y, cómo no, a las redes sociales. Ya desde anoche se comenzó a caldear el ambiente con la presencia de varios miembros de los Ultra Boys sportinguistas en las inmediaciones de El Molinón - Enrique Castro Quini. En la noche previa al encuentro, organizaron un bengaleo en el que colocaron una pancarta en la que se rezaba «bienvenidos al infierno».

Durante toda la jornada de hoy son miles los comentarios que existen acerca del derbi asturiano en Twitter, donde tanto las cuentas oficiales de los equipos como la oficial de LaLiga han promovido este encuentro. Jugadores y ex jugadores de ambos clubs también se han sumado a esta celebración previa al encuentro. El ex jugador sportinguista Rubén García, twitteaba un «Desde la distancia, que se escuche mi grito... #PuxaSporting!!!! #DerbiAsturiano», mientras que el actual militante en el equipo carbayón Alejandro Arribas calentaba motores con un «Hoy no es un día cualquiera, hoy es día de #DerbiAsturiano! Sólo por el escudo @RealOviedo!!! Corazón azul?? #SportingOviedo»

En el #DerbiAsturiano para mi gana el Sporting 2-0, para ustedes? — Málaga CF 🇦🇷🇪🇸 (@MalagaArg) June 22, 2020

¿Porra para el derbi asturiano?

Os leo (escribiendo primer golpeador)

Yo digo 0-1, gol de Borja. — Christian (@ChistyOviedo) June 19, 2020

Muchos aficionados afirman que se acercarán a celebrar esta nueva normalidad viendo el encuentro en un bar, mientras que otros se animan incluso con una porra, que en seguida causa debate. Algunos usuarios también tiran de datos históricos sobre ambos equipos, como míticos ex jugadores que en su momento lucieron estas camisetas, o los resultados de los últimos encuentros.

Llega esta noche el gran Derbi @FutbolAstur. Un poco es horas bajas, en @2EspanaDivision y con realidades muy distintas un @RealSporting intentando meterse en los playoffs, y un @RealOviedo luchando por no descender. Atrás quedan los años de gloria en primera con ilustres como... pic.twitter.com/ax38X05qrR — Asocards (@asocards) June 22, 2020

📊[Dato] #DerbiAsturiano



👉Este será el sexto enfrentamiento entre ambos desde 2017. El historial:



🤝Sporting 1-1 Real Oviedo

🔵Real Oviedo 2-1 Sporting

🔵Real Oviedo 2-1 Sporting

🔴Sporting 1-0 Real Oviedo

🤝Real Oviedo 0-0 Sporting



🔜Sporting ¿? Real Oviedo pic.twitter.com/QEO9MAIZhT — FutbolEn280 🇦🇷⚽🇪🇸 (@Futbolen280) June 22, 2020

Tampoco se quedan atrás quienes declaran este como uno de los mejores derbis del panorama nacional, ni los que esperan con ansias a que hoy, a las 21:45 horas, la pelota comience a rodar en el estadio más antiguo del país.

Subo la apuesta: el Derbi Asturiano es el segundo mejor derbi de España. — ∠(@ManuGarciismo) June 21, 2020