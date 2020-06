Sánchez felicita al Real Oviedo Femenino por su 40 aniversario: «Son un ejemplo para toda la sociedad»

0

24/06/2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al Real Oviedo femenino en su 40º aniversario, un equipo de fútbol pionero al que ha dado la enhorabuena por llevar «cuatro décadas haciendo del deporte una demostración de trabajo en equipo y de compromiso con la igualdad». Sánchez se ha dirigido desde su perfil en una red social al club asturiano por sus cuatro décadas de vida en las que, además de militar en la máxima categoría del fútbol femenino durante gran parte de ellos, ha sido cantera de numerosas futbolistas de renombre.

Mis felicitaciones al club de fútbol femenino de Asturias @RealOviedoFem por su 40 aniversario.

Cuatro décadas haciendo del deporte una demostración de trabajo en equipo y de compromiso con la igualdad. Un ejemplo para toda la sociedad. #RealOviedoFem40 pic.twitter.com/gF6bFgUEVh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 24, 2020

«Son un ejemplo para toda la sociedad», añade el presidente en un tuit en el que además comparte el video con el que el club ovetense celebra las cuatro décadas de fútbol de sus jugadoras. El Oviedo Moderno, al que da nombre el Real Oviedo desde hace tres campañas, fue fundado en 1980 por Ana Lacalle, que estará presente también en los actos de celebración del club junto a ex jugadoras de la entidad como Toña Is, ex seleccionadora nacional, o la ex presidenta Bea Álvarez, actual directora general de Deportes del Principado.

Las tres son una pequeña muestra del grueso de mujeres y niñas que conforman y han integrado desde el primer día de vida un club que actualmente milita en la liga Reto Iberdrola, segunda categoría nacional, y que aspira a volver a la Primera División la próxima campaña. La del presidente es una más de las felicitaciones que está recibiendo la entidad, que ha pasado de tener que jugar sin poder federarse durante sus dos primeras campañas a ratificarse como cantera de referencia del fútbol femenino asturiano y nacional y a competir con el amparo del principal equipo de la ciudad, el Real Oviedo, según informa Efe.