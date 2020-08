Carolina Villanueva: «La pista del CHAS es excepcional»

0

13/08/2020

13/08/2020 18:51 h

Mañana viernes comienza un nuevo concurso hípico nacional en el CHAS de Gijón, y una de sus principales participantes, Carolina Villanueva Suárez, ganadora del CSN 3* de julio, atendió a La Voz de Asturias en las instalaciones gijonesas.

-Acumulas varios concursos en el Gijón Horse Jumping, ¿qué balance haces?, ¿y qué esperas de los próximos eventos?

Nuestro enfoque está en las dos últimas semanas, las de competición internacional. Estamos entrenando todos los días y también voy a correr el nacional de 4* para poner a la yegua en forma.

-Has estrenado la nueva pista del CHAS y has podido seguir su evolución durante estas semanas, ¿cómo han sido las sensaciones?

Es excepcional, el material de la pista se nota mucho, ayer ha llovido con mucha fuerza y esta mañana parecía que no había caído tanta agua. El balance de la pista está genial, súper bien para los caballos, que al final es lo más importante, que no sea muy dura ni poco estable.

-Gijón apostó fuerte por la hípica con muchos días de competición a raíz del COVID, ¿se pueden asentar dichas fechas en los próximos años, o cuando regrese la normalidad estará demasiado saturado el calendario?

Creo que otros años se podría repetir la experiencia, las instalaciones están muy bien preparadas. La gente tiende a ir al sur, aunque cada vez se fijan más en las pistas y las instalaciones a la hora de elegir, además en Gijón hay menos calor que en el sur de España.

-Siguiendo con el COVID, cómo se presenta el resto del calendario para los deportistas, ¿has podido elaborar tu propia ruta cuando finalice Gijón?

Está muy complicado programar las participaciones por culpa de la pandemia, antes teníamos el calendario super cargado y ahora, por ejemplo, han cancelado el concurso de septiembre en el Club de Campo de Madrid, donde entreno habitualmente, así que es muy complicado. Lo importante por el momento es tener preparados los caballos para los concursos que vayan surgiendo. También es emocionante, porque no sabes hacia dónde te va a llevar la competición (risas).

-Generalmente, a tus 19 años, los jinetes y amazonas se suelen decantar por su carrera ecuestre o los estudios. Tú eres una excepción, ¿es tan complicado de compaginar?

Me lo suelen preguntar, es muy habitual que las amazonas escojan entre una cosa u otra, yo lo llevo compaginando toda mi vida. Ahora estoy estudiando dos carreras, Derecho y Relaciones Internacionales en el IE de Madrid, entonces mi día es levantarme a las 7:00 de la mañana o incluso a las 6:30, montar en mis horas libres, comer un sándwich en la uni y seguir por la tarde. Trabajo mucho con mi entrenador para tener organizada la planificación con los caballos. La verdad es que me encanta tener ese equilibrio entre la hípica y mi vida personal.

-Además también tienes tiempo para desarrollar proyectos como emprendedora

Tengo una app que ha sido top20 de deportes en la App Store a nivel internacional, se llama Walk Pro. Soy muy inquieta y me gusta leer, hacer proyectos,...Empecé a trabajar en ello hace 3 años, porque veía que a mucha gente le costaba hacer el camino de los recorridos, de esta forma llevas el móvil contigo mientras lo haces y te cuenta los trancos, los pone todos ordenados de obstáculo a obstáculo y al final se adjunta una infografía con las referencias a modo de plano. Lo bueno de la app es que lo usa una gran variedad de gente, a todos los niveles, desde personas amateur hasta profesionales.

-Los concursos nacionales no han tenido apuestas, pero los internacionales del CHAS sí tendrán. Se trata de una tradición poco habitual en otros países e incluso regiones de España, ¿qué opinas sobre su uso?

-En Estados Unidos no es habitual, por ejemplo he corrido la Global Champions de Nueva York y no hay, pero te puedo decir que sin apuestas también hay gritos y una gran emoción en el CHAS, se nota que la afición asturiana está encantada con nosotros. Creo que las apuestas ayudan a involucrar al público, yo cuando salto estoy concentrada y no suelo escuchar nada, pero en el Gran Premio que gané en Gijón, sí que escuché a todo el público gritando, incluso a mi prima y creo que eso ayuda.

-¿En estas semanas ecuestres de Gijón te ha llamado la atención algún jinete o caballo en concreto?

Gerardo Menéndez es un jinete espectacular, si le veo entrenar me paro a mirar, me parece un genio a la hora de trabajar los caballos. Hay caballos que tienen un talento que se nota, se ve, pero lo que me fascina es ver a los jinetes trabajar a todas horas bajo una disciplina, yo destacaría a Gerardo.