16/03/2020 11:04 h

Siete años llevan saliendo a la calle los emigrantes retornados para pedir que se amplíe el mínimo exento de tributar por sus pensiones para igualarlo al de los ciudadanos que cobran su prestación en España, o por el reconocimiento de incapacidades. Sin embargo, no son esas las únicas situaciones en las que este colectivo está en situación de desventaja, y la puntilla se la da la obligación para algunos de pagar una cuota mensual para tener derecho a la asistencia sanitaria.

Esta imposición no afecta a todos los retornados, solo a aquellos que no cotizaron en España. Estas personas, una vez que se jubilan, deben suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y abonar una cuota mensual de entre 87 y 92 euros, según el caso, para tener derecho a ser atendidos por los médicos. No obstante, aunque son pocas las reclamaciones presentadas, ya hay sentencias que dan la razón a los afectados.