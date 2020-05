¿Cómo eliminar las marcas de acné tras la cuarentena?

0

Nada es como era antes. Estado de alarma, confinamiento, desescalada, coronavirus...palabras que antes no nos sonaban de nada son ahora el vocabulario básico e imprescindible en cualquier conversación. La nueva situación ha cambiado muchas cosas y ha tenido algunos efectos comunes en muchas personas. El acné es uno de ellos. Muchas personas han sufrido, y siguen sufriendo, acné debido a la cuarentena. Algunas de estas personas ya lo tenían de antes pero para otras ha sido una desagradable sorpresa. Sea como sea, afortunadamente el acné tiene remedio.

¿Por qué aparece el acné durante la cuarentena?

Parece que los granos son los únicos que han podido salir durante el confinamiento, y no es casualidad. Hay diversos factores que explican por qué su aparición es más frecuente en estos momentos. Para empezar, muchas personas están llevando una mala alimentación o simplemente dándose más caprichos que antes. Bizcochos de chocolate, palomitas, cerveza...de vez en cuando no son malos pero abusar de ellos hace que florezca el acné.

Además, estar en casa hace que no nos dé el sol. El hecho de pasar semanas en pisos sin salir a la calle tiene consecuencias negativas para nuestra salud y nuestro aspecto, ya que los seres humanos necesitamos que nos dé el sol. La luz solar es un antiinflamatorio y un secante natural: cuanto más seca sea nuestra piel, menos granos tendremos.

Por otra parte, no hay que olvidar que la aparición de acné o de pequeños granos está directamente relacionado con nuestro estado de ánimo. El estrés, el agobio, la tristeza o a la ansiedad son el campo de cultivo perfecto para que salgan estas marcas. Estas emociones son precisamente las que abundan en estos momentos de crisis, en los que muchos temen la incertidumbre y se angustian con lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho recientemente que toda esta situación podría desembocar en una crisis mundial de salud mental. Por eso no debe cundir el pánico, y aunque es lógico sufrir sentimientos y emociones negativas, es importante centrarse también en aspectos positivos o pensar cómo superarlos. Como suele decirse: mens sana in corpore sano. En resumen, constantemente estamos somatizando, y por eso el acné aparece en momentos en los que estamos más preocupados y preocupadas.

Y una vez que comienza el acné, es muy fácil entrar en un bucle. El estrés lo ha provocado, y ese mismo estrés hace que nos estemos tocando el grano o la piel cuando sospechamos que podemos tener más granos. Y precisamente eso es algo que nunca se debe hacer, ya que el contacto de las manos sucias con un grano o una pequeña herida hace que aparezcan más y más. Por eso debemos evitar tocarnos la piel de la cara y el cuello, algo que además será bueno para no contagiarnos de la COVID-19 o de cualquier otro virus.

Una buena higiene es también fundamental

Muchas personas han comenzado a hacer deporte en casa durante la cuarentena. La zumba, el yoga, los ejercicios de cardio o las carreras de obstáculos por el salón son una muy buena idea, pero debemos tener mucho cuidado con el sudor en nuestra piel; sobre todo en la cara, el cuello y la espalda. No limpiarlo y secarlo correctamente aumenta las probabilidades de tener acné. Si a esto le sumamos una alimentación con excesivas grasas, el resultado está claro.

Otra causa es el uso excesivo de productos para la piel. Aunque la cuarentena podría parecer un momento ideal para dejar descansar nuestra piel, hay gente que ha hecho justo lo contrario. Esta práctica tiene cierta lógica, ya que la aplicación de cremas o tratamientos son algo que requiere tiempo y normalmente las prisas o el cansancio no lo permiten. Una buena rutina de cuidado facial debe estar compuesta por un máximo de dos o tres productos. Además, estos productos deben estar libres de tóxicos, sulfatos y parabenos, y sustentarse en la cosmética natural, como es el caso de la marca Camaleon Cosmetics.

Para hidratar correctamente la piel y evitar que se nos queden marcas en el rostro tras haber sufrido un brote de acné, es imprescindible contar con un buen serum de ácido hialurónico. Gracias a su efecto "rellenador", repara la piel penetrando hasta la tercera capa. El ácido hialurónico, en formato booster, no resulta agresivo para el cutis y es apto para todo tipo de pieles, ya sean con tendencia seca, grasa o mixta.

Complementar con una buena alimentación e hidratación

Como vemos, la aparición de acné es la consecuencia de una serie de factores que se dan a la vez en estos momentos. Por eso, la respuesta a este problema no debe de ser una sola, sino una combinación de cosas. Además de lavarnos adecuadamente y aplicar serums que eliminan el acné debemos cuidar nuestra alimentación. Una dieta baja en grasas es lo ideal, evitando grasas saturadas y chocolate. Hidratarse también es fundamental, ya que muchos de los serums o cremas antiacné son tan efectivas que a veces producen el efecto contrario y dejan la piel demasiado seca.