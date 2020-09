Asturias, premio en reciclaje y reducción de residuos

0

07/09/2020 05:00 h

Los asturianos reciclaron el 22,26% de los residuos que generaron en 2019. El porcentaje aumenta año tras año y se acerca, poco a poco, al 55% que la Unión Europea ha fijado como objetivo para 2025. Para lograrlo, COGERSA ha puesto el foco en la educación ambiental y las campañas de sensibilización de los ciudadanos. En ese contexto, COGERSA asumió en 2010 la coordinación en Asturias de la Semana Europea de Prevención de Residuos (SEPR), la iniciativa que persigue fomentar la conciencia ambiental premiando los proyectos enfocados a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos de ciudadanos y entidades. Diez años sensibilizando a los asturianos que ahora se ve recompensado: dos de los cinco galardones de la última edición fueron seleccionados por COGERSA. CAPSA logró el reconocimiento en la categoría de Empresas y las asociaciones de centros de idiomas - ACEIAS (Asturias), ACIE (Euskadi), ACEIGA (Galicia) y ACCEI (Cantabria)- hicieron lo propio en la de Asociaciones y ONG.

Los centros de idiomas trabajan en un nuevo proyecto, 'The language of the trees'

Rosa Espina, presidenta de ACEIAS, explica que el premio es el reconocimiento a muchos meses de trabajo y esfuerzo coordinado. Su proyecto, The language of the sea, implicó tanto a los alumnos y profesores como a los proveedores y tuvo gran impacto social, al reunir a miles de personas durante la presentación del documental sobre el proyecto, en el Centro Niemeyer. «Supone la primera incursión internacional de nuestro trabajo como red de asociaciones», sentencia. El proyecto tendrá continuidad con una nueva acción bajo el lema The language of the trees.

CAPSA ha recibido la certificación de Residuo Cero gracias al proyecto 'Actúa diferente. Re-Think'

La acción de las asociaciones de centros de idiomas tuvo gran repercusión, al igual que la iniciativa puesta en marcha por CAPSA. Tanto es así que la empresa ha sido la primera del sector en lograr la certificación de Residuo Cero, otorgada por AENOR. Estefanía Iglesias, directora de Sostenibilidad, explica que «se ha producido un verdadero cambio cultural en nuestros grupos de interés, lo que permite que los resultados no solo se mantengan sino que mejoren en el futuro». Además de contribuir al desarrollo de la economía circular, la compañía considera que con Actúa Diferente. Re-Think logran dar respuesta a su propósito de «dar futuro al socio ganadero ofreciendo productos y servicios que cuiden la salud de las personas pero trabajando por un entorno sostenible».