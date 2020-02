Citroën revoluciona el mercado de los mini coches con el Ami 100% ëlectric

0

La Voz de Asturias

28/02/2020

En pleno efemérides por su centenario Citroën da un golpe de efecto con la presentación del Ami 100% ëlectric, que no necesita carnet de conducir, con capacidad para dos personas y con una autonomía de 75 kilómetros. Este modelo es la respuesta revolucionaria de una marca innovadora, inspirada en las personas y sensible a los nuevos modos de consumo, a lo retos de la circulación urbana y a la preocupación del medio ambiente.

Este sorprendente y eficaz modelo pensado para la ciudad, es consecuencia de Ami One Concept Car expuesto en el Salón del Automóvil de Ginebra en mazo del pasado año. Como consecuencia del gran interés suscitado por el público y las buenas críticas de la prensa especializada el Ami es hoy una realidad, apenas un año después. Este nuevo mini coche es la respuesta de Citroën a las nuevas expectativas de movilidad para trayectos cortos en la ciudad con una autonomía de 75 kilómetros, una distancia superior a la distancia media recorrida en uso urbano o periurbano, ya que no le está permita la circulación por autopistas o autovías y al no necesitar carnet de conducir su velocidad está limitada a 45 kilómetros por hora.

La recarga de su batería de iones de litio de 5,5 kWh, situada plana bajo el piso, se realiza fácilmente gracias al cable eléctrico situado junto a la puerta del pasajero. Una vez conectado en un enchufe convencional de 220 V tarda tres horas para lograr una recarga completa, aunque también se puede recargar en una toma pública o en un punto de carga específico mediante un cable adaptado. El precio del Ami, que llegará al mercado español en la segunda mitad de este año, es de 6.900 euros. Se puede adquirir con una entrada de 2.644 euros y un alquiler de 19,90 euros al mes durante 48 meses.