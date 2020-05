BMW y Mini aseguran los neumáticos de verano en los nuevos coches del mercado español

0

28/05/2020

Desde el pasado día 1 de marzo, todos los clientes de BMW y Mini que adquieran un vehículo nuevo en un concesionario oficial, tiene incluido de serie tres años de seguro en los neumáticos con hasta el 100% de reembolso. Quedan asegurados los neumáticos de verano que estén marcados con la estrella, un distintivo específico para los vehículos del grupo y provengan de origen.

Con esta iniciativa de BMW y Mini, la protección del seguro de los neumáticos cubre los daños ocasionados por objetos punzantes (clavos y fragmentos de vidrios), choque directo con el bordillo de la acera al aparcar a velocidad reducida y sin ocasionar daños en la suspensión del neumático, las piezas del chasis o rotura en las llantas y también protege el seguro por actos de vandalismo o robo. La cantidad a reembolsar se calcula en base al precio actual de compra conforme a la siguiente tabla: primer año el 100%, segundo año el 75% y el tercer año el 50%. Se excluye la protección del seguro para neumáticos usados y recauchutados, así como para los vehículos de invierno, neumáticos con mezcla de solf compound (compuesto blando y con clavos). Tampoco asumirá el asegurador reembolso alguno en neumáticos de verano con profundidad inferior a 3 milímetros en el momento del siniestro.

La cobertura del seguro comienza con la primera matriculación del nuevo vehículo, en el cual están montados los neumáticos de verano asegurados, marcados con la estrella y tiene una validez de 36 meses. La protección del seguro no se verá afectada por la inmovilización del coche y finaliza en caso de siniestro con la compensación por los neumáticos robados o dañados. También finaliza prematuramente en caso de que se venda el neumático separado del vehículo. Además, la protección del seguro finaliza el día de la venta de vehículo y los neumáticos asegurados, al extranjero, o con la venta a un revendedor profesional pero no entre particulares, en cuyo caso el seguro seguirá aplicándose teniendo como base la primera matriculación y no la fecha de traspaso.