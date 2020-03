Vencer a la desigualdá y la barbarie pa combatir les pandemies

0

La Voz de Asturias María Luz Pontón Álvarez

18/03/2020 05:00 h

Nel añu 1346 llegaron noticies a Europa sobre una mortífera enfermedá, la peste negro, procedente de China, anque la primera aparición foi nel sieglu VII na dómina de Justiniano nos Balcanes. En pocu tiempu semó la muerte y la destrucción por Europa. Les noticies metíen mieu, pueblos enteros despoblaos, pero nun camentaron qu’acabaría cola metá de la población de forma indiscriminada. Nun había cura y munchos médicos infectáronse. Ragusa, güei Dubrovnik, aprobó una pionera llei en 1377 que declaraba una cuarentena pa contener la pandemia. Anque puea sonar contradictoriu, tolos efectos nun fueron malos: ayudó a que l’orde feudal fuere sustituyíu por otru nuevu. En Florencia, la enfermedá sirvió pa que se ficiera una reconstrucción de la ciudá y que la medicina progresare gracies al analís de los cadabres. La mayoría de los supervivientes esfrutaron d'un meyor nivel de vida, asina’l gobiernu inglés intentó microxestionar la economía y el parllamentu d’Inglaterra aprobó l’Estatutu de los Trabayadores en 1351, nun intentu d'afitar los salarios a niveles previos a la plaga y acutar la llibertá de movimientu. La mayoría de los propietarios viéronse obligaos a facer meyores ufiertes pa garantizar que los inquilinos cultivaren les sos tierres. Una nueva clase media remaneció, persones que nun nacieren na nobleza terrateniente, pero que llograron abonda riqueza que-yos permitió mercar tierres. Nesi contestu, anque les élites intentaron conservar el so poder, a llargu plazu la poca población obligó a facer cambios que beneficiaron a los trabayadores, tantu en términos de salarios y movilidá, como na apertura del mercáu de tierres, que yera la fonte principal de riqueza nel momentu. Sicasí, produxéronse tamién efeutos negativos: l'amenorgamientu de la población aumentó la inmigración que namás llograba trabayos mal pagaos, al tiempu que se produxeron ataques xenófobos. Per otru llau, la propiedá inmobiliaria abriáse a la especulación del mercáu. La peste negro dexónos nel sieglu XVIII, daquella entamóse a padecer la disentería, el gripe, el sarampión y la que más muertes causara, la llepra.

Nel sieglu XX, la mal llamada gripe española, mató al menos a 50 millones de persones en tol mundu y nun respetó fronteres nin clases sociales, el rei Alfonso XIII y el futuru presidente d’Estaos Xuníos, Roosevelt, tamién enfermaron, anque afeutó más a a población más moza y vieya. N’España rexistóse’l primer casu en 1918 y como’l nuestru país foi neutral na I Guerra Mundial nun censuró la publicación de los informes sobre la enfermedá y les sos consecuencies. Delles ciudaes del mundu declararon l'estáu de cuarentena. La Cruz Roja realizó un llamamientu desesperáu a enfermeres y voluntarios ensin formación para emprestar los sos servicios nos centros d'emerxencia. En Detroit llevaron a cabu una campaña de prevención y les enfermeres del Departamentu de Salú y la Cruz Roja encargáronse de facer visites a cases particulares, la preparación de la comida y el cuidáu de los neños. L'usu de mázcares foi obligatorio pa les persones que desempeñaren trabayos d'atención pública. Aconseyóse tamién nun usar tranvíes en hora punta, evitar multitudes y cuidar l’atención a la hixene personal y facer actos sociales al aire llibre. Universidades como la de Montana optaron por sacar les clases fuera de les facultaes. En Nueva York los barrenderos, amás de llimpiar les cais, ficieron d’enterradores. Asimesmo, nel campusantu de Barcelona pidióse un aumentu del personal al quedar la mayoría de los cadabres nel depósitu por falta de tiempu pa soterralos. N'España la mortalidá algamó la cifra de 260.000 persones, el 1,5% de la población y supuxo que'l saldu vexetativu d'esi añu fuere negativu. El númberu tan eleváu de muertos movilizó entá más a les clases obreres d'aquellos años y esto ayudó a que se tomasen una esbilla de midíes que meyoraron les condiciones hixéniques; una d’elles foi trescendente ya irreversible: llogróse que les viviendes nueves dispusieren d'un retrete.

El mundu enfrentóse a una montonera d'enfermedaes infeicioses nesti sieglu ente 2011 y 2018, la OMS rexistró 1483 brotes epidémicos en 172 países. Enfermedaes propenses a epidemies como’l Síndrome Respiratoriu Agudu Severu (SARS), el Síndrome Respiratoriu d'Oriente Mediu (MERS), el ébola, el zika, la peste, la fiebre mariello y otros, son precursores d'una nueva era d’espardimientu rápidu que se detecten con mayor frecuencia y son cada vez más difíciles de curar. L’añu pasáu la OMS alvertía de que nos enfrentábemos a “una pandemia fulminante" que diba provocar una emerxencia sanitaria mundial. Ello ye que va unos díes la OMS declaró la enfermedá que provoca el virus COVID19 como pandemia. Na aldea global esti virus tresmitióse con gran rápidez per tolos continentes. Llamentablemente dalgunes persones tomaron la pandemia a chancia. El xugador francés Rudy Gobert burllóse del coronavirus tocando los micrófonos na rueda de prensa enantes de dar positivu. Foi'l primer casu oficial na NBA. El secretariu de VOX, Javier Ortega Smith, que va un añu alertó de la falta de control sanitariu nes fronteres que podía provocar “n'Europa pandemies erradicaes como la tuberculosis o ébola”, propón terminar cola sanidá universal pa los inmigrantes. Xusto lo contrario de lo que dicen los espertos de la ONU qu’alvierten que los muros agraven el Covid-19, lo que funciona ye una bona sanidá pública, la collaboración de tola sociedá y la solidaridá nacional ya internacional. Sicasí, Ortega depués de viaxar a Milán y Vitoria, participó nun mitín en Vistalegre con señes de tar infectáu y una vez en cuarentena escribió un twuit qu’enciende les redes: “Los mios anticuerpos españoles lluchen escontra los malditos virus chinos”. Per otru llau, Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos nes Cortes Valencianes, rise del positivu por coronavirus de la ministra Irene Montero: "Hermana, yo te contaxo”. Ye alloriante que Boris Johnson, el presidente del Reinu Xuníu, onde gobierna la derecha neoliberal, se desmarque d’Europa al caltener les escueles abiertes y nun tome mídiés de choque escontra’l virus, al tiempu qu’alvierte que munches families van perder los sos seres queríos. El so gobiernu conservador sacrifica a los más vulnerables y privilexa a la economía.

Del Coronavirus va salise, y esperemos que seya col menor coste posible de vides humanes, gracies a les necesaríes midíes adoptaes pol gobiernu d’España, al compromisu y solidarídá de la ciudadanía y al sacrificiu y bon facer de la xente que trabaya dende lo público o pa lo público; trabayos que cuando gobierna la derecha suelen precarizase, cuestionase o perdese. Falamos de la rama de la sanidá, de la llimpieza, de la allimentación, del comerciu, del tresporte, de servicios sociales, de los cuerpos y fuerces de seguridá del Estáu… Anque si nun deprendemos a actuar d’un mou global, un día va ser insuficiente’l sacrificiu d’estos superhéroes.

Marie Curie dicía qu’hai qu’entender les enfermedaes pa nun temeles. Comprobamos como a lo llargo de los sieglos los gobiernos nun sabíen cómo combatiles, anque dalgunos gobernantes fueron un poco más allá y tomaron midies qu’ayudaron a que la cifra de muertos fuese muncho menor. Ye verdá que coles pandemies ficiéronse progresos en medicina y algamáronse los primeros derechos llaborales, pero les últimes crisis de la humanidá nun nos permiten ser optimistes nesi sentíu. Ensin dulda, si nun queremos vemos sorprendíos por un nuevu patóxenu, necesítase invertir non solo nuna sanidá qu’asuma’l lideralgu en materia de respuestes globales coordinaes, sinon tamién en ciencia y tecnoloxía. Necesítense sistemes de salú fuertes nos países probes que meyoren la vida de les persones y que seyan capaces de detectar el brote dende’l principiu. Ye necesario tamién cuntar con suficiente personal con conocimientu y entrenamiento que tean preparaos p’actuar en cualesquier parte del mundu, como los militares. Bill Gates diz que nun sabe cuánto costará esti nuevu sistema sanitariu d’ámbitu global, anque’l coste va ser mui poco en comparaza ”col dañu potencial”. Agora tamos viendo como’l coronavirus cuéstanos muncho, tanto en perres como en vides humanes. Debe esixise a los que más s’enriquecieron depués de la crisis del 2008, y a los que tienen cuentes nos paraísos fiscales, la so solidaridá y contribución económica. Asina pues hai que reducir la desigualdá tamién nel tema de la salú. L’oxetivu ye llograr el mundu en que vivimos seya más xustu y seguru. Urxe desplegar tolos recursos, alcontrar soluciones más creatives y coordinar adecuadamente pa incorporar lo más rápido posibles vacunes, pruebes diagnóstiques y terapies más efectives. Los virus puen vencenos si nun repensamos un nuevu Estáu más social, solidariu y participativu, al tiempu qu’ecolóxicu, y ye que’l cambiu climáticu y la deforestación ayuda a qu’apaezan más pandemies.

Como les pandemies causen pánicu, son la excusa perfeuta de la derecha y la ultraderecha p’allimentar la xenofobia y difundir mentires, new faces, que confunden y manipulen. Tenemos que tar sollertes pa que les recetes antisociales de la derecha neolliberal nun acaben col Estáu de bienestar y col mundu tal como lu conocemos. En 1880 Rosa Luxemburg alvirtió que si el socialismu fuere una ideoloxía imposible “la sociedad moderna vendríase abaxo tal como fizo l’Imperiu Romanu, y a lo cabero recaería na barbarie”. Yo espero que torguemos el pasu a los villanos y descerebraos que pretenden manipulanos pa gobernar. Entovía hai esperanza, les premoniciones namás se cumplen si dexamos que se cumplan.