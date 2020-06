La educación: un escudu seguru escontra'l riesgu de probeza y esclusión

0

La Voz de Asturias María Luz Pontón Álvarez

Redacción 14/06/2020 05:00 h

La llamada Estratexa Europa 2020, una batería de reformes pa tratar les debilidaes estructurales de los asuntos económicos y sociales col envís de garantizar la recuperación de la Xunión Europea depués de la crisis del añu 2008, foi un fracasu. Los datos ufríos por Eurostat, l’Axencia Europea d’Estadística de 2017, indiquen que si dalgún estáu suspendió con mui mala nota na mengua del númberu de persones en situación de pobreza y esclusión social foi l’estáu español, gobernáu nesi periodu pol Partíu Popular (PP). Hai munchos estudios qu’apunten nesi sen, como son el VIII Informe Foessa, el de Save The Children y el Dossier 8 del Observatorio Social la Caixa. Asina pues, nel añu 2017 el 28,3% de los menores españoles taben en riesgu de pobreza: 2,2 millones de neños y neñes. Un añu depués, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) diz que la tasa de riesgu de pobreza infantil ta 10 puntos más per enriba que va dos décades.

Son delles les causes del fracasu del gobiernu de Rajoy. Los planes d’austeridá pa la población en xeneral, que provocaron una gran precariedá, mientres les grandes fortunes siguíen evadiendo impuestos en paraísos fiscales. Los populares rescataron bancos, aumentaron la especulación bursátil, ficieron recortes na educación y na sanidá pública, mentanto privatizaben o amenorgaben los recursos a les residencies públiques (el resultáu vímoslu cola pandemia del coronavirus). La falsedá de la premisa principal del gobiernu popular y de los países con gobiernos conservadores ye la falacia de que l’emplegu supón la varina máxica de meyora, cuando’l diseñu aprobáu, frutu d’una polémica reforma llaboral, namás xeneró sueldos de miseria pa los que menos teníen. Nesti contestu, onde la redistribución de la riqueza ye favoratible a los más privilexaos, atopar un trabayu dexa de ser un escudu seguru escontra’l riesgu de pobreza y esclusión, porque los recortes nos sueldos de los que menos teníen malpenes dan pa vivir. Ye lo que con aciertu Paul Krugman noma: «economía del fracasu».

Pese a esti contestu tan desfavoratible, Asturies y el so gobiernu socialista foi capaz a llograr que la so educación pública tea a la cabeza n’Europa n’equidá, inclusive per enriba de Finlandia; ye dicir, corrixó los efeutos que puen tener el contestu socioeconómicu de les families y les diferencies ente centros nel procesu d’aprendizaxe, según l’informe: Equidá educativa n’Asturies, España y Europa a partir de los resultaos PIRLS 2016. Amás, Asturies tien la meyor tasa bruta de titulación n’Educación Secundaria Obligatoria del país, con un 87,8 %, y ye tamién la tercer comunidá con mayor porcentaxe de titulación en Bachilleratu y con una de les meyores tases de repetición d’España, con un 30,5%, superada namás por Cataluña y Navarra, acordies colos últimos datos del informe del Conseyu Escolar del Principáu d’Asturies.

El casu ye que la Comisión Europea ta acabante d’alvertir que la crisis provocada pola pandemia de Covid-19 va enanchar entá más los niveles de pobreza y esclusión social n’España, en particular ente les families con fíos. Si’l gobiernu de Rajoy na crisis de 2008 dexó abandonaes a la so suerte a les families d’ambientes desfavorecíos con sueldos de miseria o ensin posibilidá d’atopar trabayu, aumentaría más la fienda social na dómina postcovid si llegaren al gobiernu’l les dereches cola ayuda de Vox, que trataría d’imponer la so ideoloxía. La idea de que los probes son los causantes de la so situación de miseria nun ye d’agora, de la época Trump, xestóse nos Estaos Xuníos va unos años, cuando gobernaba otru presidente tamién conservador, Reagan, que nun duldó en cortar el subsidiu a los probes y mandalos pa la cárcel cuando estorbaben nes cais. Y d’entós p’acá, repítese esa perversa ya inxusta filosofía de los gobiernos republicanos nos Estaos Xuníos y que copien con entusiasmu gobiernos conservadores de otros países.

Ello ye qu’España tien la medaya d’oru de ser el país de la XE col nivel mediu más baxu en cuantes a ayudes por fíos. Necesítase pues sofitar a les xeneraciones más moces y a la infancia. Un estudiu d‘Oxfam de 2018 diz que les muyeres trabayadores con puestos peor remuneraos son les migrantes y les que tienen ente 15 y 24 años, y afronten la tasa más alta de riesgu de pobreza llaboral. Afortunadamente’l Gobiernu socialista aprobó l’ingresu mínimu vital. Va tenese en cuenta a los fíos y fíes dependientes y la monoparentalidá o la monomarentalidá, yá que les muyeres, que suelen recibir un salariu inferior, podrán complementalu col ingresu mínimu. Gracies a estes midiés nun va volvese a la situación de vulnerabilidá como la que supunxo la crisis del 2008. Por esti motivu, ye tan importante la igualdá real y la corresponsabilidá entre homes y muyeres pa revertir la pobreza infantil y contar coles ayudes, servicios y dotaciones pa que los más vulnerables nun sufran les perdes descomanaes provocaes por esta pandemia.

Dende va tiempu países del nuestru rodiu yá cuenten con midíes asemeyaes a la renta mínima vital col oxetivu de lluchar de manera permanente escontra la pobreza y algamar mayores niveles d’inclusión social Pero n’España los partíos d’ultraderecha califiquen esta renta básica universal de «paguina clientelar pa menas». Jorge Buxadé, l’europarllamentariu de la formación ultra, atrevióse a dicir que’l Gobiernu «espropió’l derechu al trabayu». Como siempres VOX enseñónos la so verdadera cara: cuando fala de pan pa toos, de lo que daveres fala ye de privilexos y ayudes pa los más pudientes.

El retu d’acabar colos 2,2 millones de neños y neñes con pobreza y esclusión en tiempos de COVID nun ye cenciello, pero la Educación ye clave. L’alumnáu que nun algamó’l certificáu de Secundaria tien cuasi 5 veces más probabilidá de cayer na pobreza y esclusión que los que tienen estudios superiores. Dir escontra les desigualdaes que s’orixinen na infancia ye un compromisu del gobiernu socialista de Pedro Sánchez y, poro, de la ministra Celaá. Namás con una política educativa que sofite la equidá va tenese la fuerza necesaria pa romper esti círculu. Esti gobiernu apuesta por un modelu educativu nel que los estudiantes depriendan xuntos ensin mirar les sos condiciones personales, sociales o culturales. Asina l’alumnáu con más riesgu d’esclusión social o pobreza va optar a les mesmes oportunidaes de deprendimientu y desendolque que los más favorecíos.

Ye obligao alcordase de la durísima política d’axustes n’educación aplicada pol dúu Rajoy-Wert, que recortó 1.500 millones. La CRUE (Conferencia de Rectores de les Universidaes Españoles) denunció la implantación del nefastu modelu de beques al camudar el so oxetivu principal d’acabar coles desigualdaes sociales por primar la escelencia académica. Dende la so implantación hasta güei provocó qu’unos 400.000 estudiantes fueren perxudicaos. Agora’l Gobiernu de Pedro Sánchez da un encontu a la Educación Pública con un modelu retributivu que dexa atrás esi sesgu clasista y segregador y recupera la igualdá real d’oportunidaes que xamás tuvimos de perder. Gracies a ello, les beques iguálense coles de los países europeos más avanzaos y vuelven ser el trampolín pal ascensor social, cultural y profesional de los nuestros estudiantes. Esto supón una xestión áxil y trasparente, onde se reactiva la participación de la comunidá educativa y de los espertos nel Observatoriu de Beques que’l PP enxamás convocó cuando gobernaba. Esti modelu vien amás dotáu de recursos, una inyeición de 386 millones más pa beques nel cursu 2020-21 (un 22% más), la mayor suba nuna década, que va llegar a los 1.900 millones. Per otru llau, duplíquense los becarios con beques completes. D’esta miente, esti nuevu modelu de beques val como escudu compensador énte les consecuencies de la Covid-19, y podrá ser compatible col Ingresu Mínimu Vital. Por fin les prestaciones van volver ser pa quien más lo necesite.

Va poco en Murcia, onde gobierna’l PP col sofitu de la ultraderecha, nuna manifestación onde participaron políticos de VOX, escoyeron a una neña d’once años pa lleer el manifiestu nel que denunciaben qu’había un «adoctrinamientu comunista nes aules» y que la renta mínima vital convertiría a los sos beneficiarios en vagos y «borregos sumisos», amás de ser una torga pa buscar trabayu. Esta actitú amuésanos la catadura moral d’esti partíu y la deriva del Partíu Popular al copiar munches de les sos actuaciones. Ye obligao denunciar tanto manifiestos d‘esti tipu, como les manifestaciones de les persones más privilexaes de la sociedá española que, envueltes en banderes, delles preconstitucionales, nun respetaron el decretu d’alarma que fizo posible salvar tantes vides. Pa vivir nuna sociedá más igualitaria y xusta necesitamos les polítiques del gobiernu socialista d’España que defende’l derechu a la «educación avanzada y universal pa construyir una democracia más xusta, con meyores emplegos y con una prosperidá inclusiva».