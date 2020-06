¡Viva el 8M!

La Voz de Asturias Jessica Castaño

22/06/2020 08:40 h

¡Hay cosas que no cambian!

Cada vez que se reivindica la igualdad o el derecho a luchar contra la violencia, hay quienes responden como un disco rayado... «Eso díselo a los muertos por culpa de las feministas».

Otros, directamente, nos llaman asesinas, o pretenden, que con sus patadas, retrocedamos en todo lo que hemos avanzado. Siempre nos acusan de lo mismo, de la muerte de Manolete, de las Siete Plagas de Egipto, de que haya delitos cometidos por mujeres, de que haya mujeres que agreden a su maridos o matan a sus hijos e hijas como si yo, o cualquier otra feminista, brindáramos por ello.

Ahora toca ser las culpables del coronavirus, pero tranquilas, lo único que quieren, y que no conseguirán, es eliminarnos como sujeto político, y lo intentan de la única manera que saben, mediante el insulto. Quieren que desaparezcamos, como otros hacen desaparecer a miles de mujeres cada día, asesinándolas.

Hipócritas, que nos señalan como irresponsables pero que el día 9 de marzo llevaros a sus hijos e hijas al colegio, se desplazaron tranquilamente hasta su lugar de trabajo, comieron, cenaron o fueron de tapas al bar de siempre, y fueron con total tranquilidad al gimnasio.

Los mismos que nos quieren machacar son los que aplauden a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, los que sacan a pasear la bandera de España, aprovechando la coyuntura para sacar pecho racista y fascista.

Por todo eso, no me afectan vuestras burlas por nuestras reivindicaciones. No voy a ser yo quien malgaste mi tiempo en esta cosa estúpida, reduccionista y simplista de culparnos unes a otres