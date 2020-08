Saber comportarse

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Diego Valiño

21/08/2020 09:32 h

A la vez que celebro los buenos datos turísticos que tiene Asturias/Asturies (y más en comparación con otros puntos de España), hay unos visitantes que se han tenido que volver a su casa por el acoso de la extrema derecha, lo cual condeno enérgicamente. Esas personas, que actualmente forman parte del Gobierno de España, se llaman Pablo Iglesias e Irene Montero (acompañados por sus dos hijos Leo y Manuel y por su hija Aitana) y lamento que su privacidad, su descanso y su seguridad se hayan visto quebrantada por culpa de gente sin escrúpulos. Hay que saber comportarse, porque nos pueden caer mejor o peor, pero la intolerancia y el odio no pueden tener cabida en nuestra sociedad (no hay derecho con lo que les ha ocurrido).

Claro que hay gente para todo, y una clase que ha emergido contraria al uso de las mascarillas (los llamados negacionistas) ha protagonizado otra de las imágenes más lamentables de la semana. En la plaza de Colón de Madrid se vieron a personas acosando a los periodistas que cubrían sus protestas, con mensajes bochornosos del tipo «bote, bote, bote aquí no hay rebrote», y sin que hubiera ninguna actuación policial (hasta donde sé ni detenciones ni multas). También es verdad que hay que hay que celebrar que la gran mayoría de la ciudadanía cumple con los consejos de las autoridades sanitarias aunque los que hacen ruido saben colarse muy bien en los telediarios. Hay que saber comportarse por el bien de la colectividad, hay que dejar de difundir bulos y hay que salvar vidas (que nos prometimos que saldríamos mejores personas de esta situación).

Todas las comunidades autónomas han procedido a poner coto a la propagación del virus con dos cuestiones que han generado mucha polémica: una, con la prohibición de fumar a menos de que se pueda respetar la distancia social, y dos con el cierre del llamado ocio nocturno, que según los expertos estaba generando la gran mayoría de los contagios de los últimos meses. Sin duda el principal reto al que nos enfrentamos en las próximas fechas será con la vuelta al cole, porque a tres semanas del inicio del curso todo está en el aire. Mismamente comunidades como la nuestra, donde la apuesta era que fuera completamente presencial, ahora se ha tenido que modificar el criterio a que también pueda ser telemático en función de la situación epidemiológica. No obstante, debemos tener respeto pero no miedo al virus, porque nos guste o no tendremos que convivir un rato largo con él y con medidas de prevención y con los rastreos podremos ser capaces de controlar su propagación. Por eso es importante comportarse y no abusar de las relaciones sociales en estos momentos (y aunque ha habido mucha colaboración en líneas generales, hubo imágenes en lugares como Ribadesella/Ribeseya con algún botellón que no se puede permitir que suceda más).

La noticia política estrella a nivel nacional ha sido el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. De las filtraciones nos hemos enterado que Casado no la quitó del medio por ser un verso suelto dentro del partido, sino más bien porque en una reciente entrevista consideró que la actuación del Rey Emérito no es justificable, y eso le sirvió a Casado para justiciar que necesitaba una moderación para ganar terreno electoral. Por cierto, ya tenemos la confirmación de dónde se encuentra Juan Carlos tras días especulando entre Portugal, República Dominicana e incluso Nueva Zelanda. Está en Emiratos Árabes Unidos, país que curiosamente carece de convenio de extradición con Suiza (lugar en el que le investigan y que ha levantado toda esta polvadera). De su comportamiento mejor ni hablamos.