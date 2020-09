Por qué Asturias es el último reducto del salmón

0

La Voz de Asturias Eugenio G. Saavedra

21/09/2020 05:00 h

Hace unos días escuchaba de un recentísimo graduado en periodismo una reflexión de ética profesional que no por elemental ha de dejar de señalarse «Unos dicen que llueve y otros que no, mi obligación como periodista es abrir la ventana y, efectivamente, comprobar si llueve o no llueve».

La temporada de pesca de salmón del actual y fatídico año 2020 ha sido atípica y marcada por una más grande y triste realidad que a todos nos afecta gravísimamente. Pero centrándome en lo que aquí me trae voy a permitirme hacer una crónica de la temporada que aún no he leído de ningún compañero de aquél por el que comencé el presente artículo.

Los hechos, como realidad objetiva, se basan en los números de capturas de salmones efectuadas en España siendo estas capturas de pesca extractiva. Cabe presumir que han sido algunas más ya que vamos siendo cada vez más pescadores los que practicamos la captura y suelta por imperativo biológico o perentoria necesidad en donde las poblaciones de salmón están gravemente deterioradas como es en nuestros ríos. En todo caso yo me aventuro a decir que son muy pocas en relación a lo extraído y por tanto, y de momento, irrelevantes.

Durante esta temporada 2020 se han pescado en España 999 ejemplares de salmón, correspondiendo a las comunidades en donde hay establecido un cupo por río un total de 143 salmones y a la única comunidad que no tiene establecidos cupos por ríos y que es la nuestra, Asturias, 856 ejemplares de salmón.

Así, en las comunidades con cupo por río las capturas han sido:

Navarra con un solo río, el Bidasoa, 53 salmones extraídos de los 53 establecidos. ¡Por fin este año se ha alcanzado el cupo establecido!

Cantabria con un cupo total de sus ríos establecidos en 100 ejemplares se han capturado 53 salmones.

Y Galicia con un cupo total de 68 salmones se han pescado 37 ejemplares.

Como ya he anunciado la única comunidad española sin cupo en sus ríos es el Principado de Asturias en donde se pueden sacrificar potencialmente tantos como se puedan capturar con la única limitación de cuatro ejemplares por pescador y temporada.

El número total de capturas en Asturias ha ascendido a 856 ejemplares. ¡Y qué ejemplares!

A medio de la presente tengo que decir que salmones con el peso medio de los nuestros los hay en muy pocos ríos en donde este se distribuye, lo que les da un valor añadido incuestionable: ¡mayor valor biológico y mayor valor deportivo!

Para visualizar la objetiva realidad llevemos las cifras a porcentajes.

En las comunidades autónomas en los que hay cupos por río, el porcentaje de extracción no ha llegado al 15% del total pescado en toda España y del 65%, este año 2020, respecto a los cupos establecidos.

Hay que observar que se supone que los cupos se establecen para ser alcanzados y necesariamente han de ser restrictivos al objeto de proteger las poblaciones. Pues bien, como podemos comprobar cuesta mucho superar el 50% de lo asignado y, por tanto, quiere esto decir que los gestores se están equivocando y yerran en sus estudios y previsiones.

Es desalentador escuchar algunas voces decir que no pasa nada, pero peor aún comprobar que algunos técnicos y responsables de la administración dicen lo mismo que aquellos por una estricta conveniencia política ¡Es sencillamente delirante! ¿Qué es que vamos a tener que someter a votación el principio de Arquímedes o el teorema de Pitágoras?

Centrémonos en nuestra comunidad, nuestra querida Asturias, en donde se han pescado más del 85% del total de las capturas de toda España. Es evidente que el Principado de Asturias es el último reducto de esta icónica especie en la zona más meridional en la que esta se distribuye.

Aún hay más, ¡mucho más!

Si observamos las cifras de capturas en nuestros ríos de occidente a oriente vemos que el Eo aportó, en la parte asturiana, 26 salmones lo que representa poco más del 3% de las capturas en Asturias; el Esva con 1 solo ejemplar representa una milésima de ese porcentaje; el Narcea-Nalón con 457 salmones representa más del 53%; el mítico Sella con 225 capturas apenas algo más del 26%; y por último el Deva-Cares con 147 salmones, en todo lo que es la parte asturiana, poco más del 17%.

¿Hay algo más? Sí, ¡Aún hay más!

Entre el Sella y Piloña y la cuenca del Nalón-Narcea se han pescado casi el 80% del total de ejemplares de salmón; y aún peor, como bien saben los responsables, la guardería y todos los pescadores, más del 35% de esos salmones se han pescado en menos de dos kilómetros de río en la cuenca del Nalón-Narcea. Si la cifra en porcentaje la referimos a dicha cuenca su resultado es, sencillamente, sonrojante.

Más allá de opiniones y otros datos lo que es incuestionable son la objetividad de estas cifras. Y las cifras de capturas siguen y siguen inexorablemente descendiendo.

Señores mandatarios de la cosa pública, señores funcionarios, pescadores y sociedad en general, conciudadanos todos, mi pregunta es: ¿Podemos seguir igual sin que nada cambie?

Señalar tan desagradable realidad, no sólo es una obligación sino también una responsabilidad, ya que los salmones son parte de nuestro patrimonio natural y éste es de todos los ciudadanos aunque los pescadores tengamos el privilegio de pescarlos. El sustraerse a la realidad descrita, o hacerse el avestruz, no hará que la situación de nuestras poblaciones de salmón mejoren pues la realidad es la que es y no solo seguirá ahí si no que empeorará si seguimos haciendo lo mismo.