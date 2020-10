Carta a Carlos Sainz Cenamor

0

La Voz de Asturias ULPIANO NOSTI

15/10/2020 05:00 h

Estimado Carlos:

Cuando hace unos meses la Fundación Princesa de Asturias hizo pública la concesión de tu premio, aquellos que hemos tenido la suerte de verte correr y disfrutar de tus pasadas por los tramos cronometrados de las carreteras asturianas, nos llenó de alegría el poder volver a tenerte de nuevo, aquí en tu casa y con más motivo aún si cabe para recoger un premio del que sin duda eres más que merecedor desde hace ya tiempo.

Conocidas son muchas las anécdotas de aquellos rallyes, cuyo centro neurálgico era sin duda alguna La Pérgola en Sevares, conocidas y muy recordadas son aquellas madrugadas de reconocimientos en El Fito, Moandi o La Encrucijada y por supuesto nunca dejaremos de tener grabadas con emoción las imágenes de tus trazadas y trompos en el tramo urbano del antiguo Carlos Tartiere de Oviedo, al igual que aquellas carreras con Fabricio Tabaton, Alex Fiorio o Salvador Serviá.

Ahora bien, la que a buen seguro no es tan conocida es una llamada telefónica que, en tu primera participación en el entonces Rally Príncipe de Asturias, con un Panda, allá por los años 80, realizó tu madre María Cenamor, a la oficina permanente del Rally, preguntando con preocupación si figurabas en la lista de participantes; la respuesta en aquel momento fue que no estabas inscrito, porque quien cogió el teléfono no tuvo en cuenta que estabas al final de la lista, en la parte de atrás de la hoja.

Cuando los aficionados más jóvenes escuchan hoy que Carlos Sainz y otros cuantos campeones del mundo, con motivo de la realización de los Fórmula-Rally, en lo que hoy es el Centro Comercial Los Prados, nos ponían la piel de gallina en unos trazados mixtos tierra-asfalto, pueden llegar a pensar que estamos hablando de un pasado histórico, pero tú te empeñas en demostrarles que de pasar a la historia, nada de nada, y de hecho no paras de demostrarlo en el Rally Dakar, año tras año.

No es el momento de ponernos a enumerar tus triunfos, victorias ni campeonatos, pero sí que creemos que este es el momento de decir: «Gracias Carlos» por ser el artífice de crear una afición masiva a los rallyes, por dar a conocer en los medios de comunicación que esto de las carreras era algo serio, por demostrarle al mundo una y mil veces que en esto de los rally había un español empeñado en ganar, ganar y ganar.

El premio que en esta ocasión recogerás de manos de Su Alteza la Princesa de Asturias, te lo hacemos llegar todos los aficionados no solo a los rallyes, sino todos los que amamos el deporte con mayúscula y valoramos tu tesón, constancia, profesionalidad, así como tu capacidad de superación en los momentos difíciles.

Si en esta ocasión llamara tu madre, tendríamos que decirle que estás el primero en la lista, que vienes a recoger un galardón bien merecido como deportista con experiencia, pero joven al mismo tiempo y dispuesto a seguir dando guerra donde haga falta.

Gracias, Carlos, por conseguir que el mundo de los Rallyes, sea en esta ocasión una noticia de índole mundial con motivo.

*Director del Rally Princesa de Asturias-Ciudad de Oviedo