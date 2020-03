Somos exige que si hay sitio alternativo para el concierto de Marc Anthony que se diga ya

0

Oviedo 10/03/2020 14:08 h

El grupo municipal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido al equipo de gobierno que si tiene un espacio alternativo para realizar el concierto de Marc Anthony el 20 de junio que lo celebren allí y no en el estadio Carlos Tartiere. Entienden los ediles que «si hay un espacio alternativo, no hay por qué perjudicar al Real Oviedo y tener a más de trece mil aficionados a la espera de esa decisión». La concejala Anabel Santiago ha pedido que tanto los organizadores como el ayuntamiento «respeten a toda la gente que está comprando las entradas» y aclaren cuál es el lugar alternativo, en caso de que el Real Oviedo compita por los puestos de ascenso. Ha denunciado a este respecto que en la comisión celebrada este martes preguntó si la alternativa sería en San Lázaro. «Se contestó que no, sin dar otra alternativa expresa», ha criticado.

A este respecto el edil Rubén Rosón ha agregado que «el único plan B que tiene el equipo de gobierno para celebrar el concierto de Marc Anthony es que el Oviedo no juegue». Considera el concejal que el Ayuntamiento «debería estar cien por cien alineado» con el club y su proyecto deportivo. Por su parte la portavoz Ana Taboada ha puesto el foco sobre el coste que podrían tener los desperfectos que se generen en el césped derivados del concierto y la afluencia de gente. El contrato actual, ha explicado, recoge gastos por 150.000 euros para reparar los posibles desperfectos, mientras que podrían llegar a ser necesarios 500.000 euros, informa Europa Press.