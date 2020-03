¿Es Oviedo una ciudad «dog friendly»?

0

17/03/2020 05:00 h

Si estás pensando viajar con tu perro cuando acabe la cuarentena, Oviedo puede ser un buen destino. Sin ser la ciudad más permisiva, Oviedo cuenta con relativas facilidades para visitar la ciudad con mascota. La normativa es parecida a la de otras ciudades españolas y puede que aún lejos de las europeas: las mayores restricciones están en el transporte urbano y la restauración.

El transporte público

Según el reglamento aprobado en 2018, no está permitido llevar animales de compañía en el transporte urbano salvo los perros guía. El conductor tiene la potestad para impedir el paso al viajero con perros si no es en este último caso. En cuanto a los taxis, está en la mano del taxista permitirlo o no.

Según señalan responsables de la empresa Alsa, en sus autobuses se admite a bordo una mascota por persona siempre que no exceda los 10 kilos de peso. En otros casos, deben viajar en la bodega dentro de un transportín. Algunos buses de las clases superiores cuentan con habitáculos independientes para mascotas con climatización. Eso sí, los animales deben estar desparasitados, tener más de 12 semanas y llevar microchip entre otros requisitos.

¿Existen parques caninos?

A pesar de no contar con una normativa específica en este sentido, Oviedo posee bastantes áreas de esparcimiento para perros, una de ellas en el Campo San Francisco, no muy grande pero claramente acotado para ellos. También funciona desde hace tiempo en La Corredoria. Además, el año pasado se habilitaron o están en proyecto zonas caninas en Montecerrao, los parques Juan Mata en Buenavista, así como en zonas verdes de Vallobín, Vetusta, La Monxina y El Milán.

Por otra parte, tanto las ordenanzas municipales como las leyes del Principado prohíben llevar perros sueltos fuera de las zonas habilitadas y es obligatorio recoger los excrementos, hechos que no siempre cumplen los propietarios.

¿Es posible entrar a restaurantes y comercios de Oviedo con perros?

En los últimos años se han puesto de moda los restaurantes que se anuncian como dog friendly. Sin embargo, la legislación sanitaria no permite la presencia de mascotas en restaurantes y lugares donde se manipule y venda comida, que a juicio de los veterinarios puede ser favorecer la transmisión de enfermedades como la salmonelosis, el quiste hidatídico, la campilobacteriosis o la toxoplasmosis.

En general, no es habitual la entrada de mascotas a este tipo de locales, pero los hay que lo siguen permitiendo. Nada les impide acceder al resto de los comercios, pero, ojo: no es un derecho. Está en la mano del comerciante permitírselo.

También está prohibida la entrada en locales de espectáculos públicos deportivos y culturales y las piscinas públicas.

¿Hay alojamientos que permiten mascotas?

Existen hoteles donde es posible alojarse con perros o gatos. El Ibis Budget Oviedo, por ejemplo, admite mascotas previo pago; también el Oca Santo Domingo plaza ofrece el servicio en apartamentos especiales No sin mi mascota «muy demandados y que se agotan enseguida», con un suplemento de entre 8 y 15 euros por noche. El Hotel Santa Clara los permite bajo ciertas condiciones: no pueden quedarse solos y los dueños se deben responsabilizar de que no hagan ruido.

Es relativamente fácil encontrar otros hoteles dog friendly. Además, cada vez más webs ofrecen apartahoteles o alojamientos particulares con mascotas, por lo que esto no debería ser un problema.

¿Existen suficientes veterinarios y tiendas para animales?

Oviedo está bien surtido en este sentido. Existen numerosas clínicas veterinarias y tiendas de mascotas. Como en el resto de España, los supermercados cuentan con un buen surtido de comida y otros artículos para perros.