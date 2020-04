Oviedo pone horario a la música en los balcones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Oviedo 03/04/2020 19:46 h

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha publicado un bando donde establece que las actividades musicales y lúdicas desde las ventanas solo estarán permitidas entre las 12.00 y las 14.00 horas y entre las 20.00 y 21.00 horas. El bando recoge que el ayuntamiento ha recibido reiteradas peticiones y sugerencias ciudadanas, «de forma espontánea pero cada vez más intensa», para facilitar la realización de actividades en general de carácter lúdico-musical en comunidades vecinales durante el estado de alarma a causa de la propagación del coronavirus. Por eso, a partir de este viernes 3 de abril, estas actividades desde domicilios particulares podrán desarrollarse de lunes a domingo de 12.00 a 14.00 horas y de 20.00 a 21.00 horas.

Fuera de estos horarios anteriores, los responsables de estas actividades podrán ser requeridos por los agentes de la autoridad para corregir, o bien limitar o suspender cualquier actividad que pueda «perturbar gravemente la convivencia ciudadana», sin perjuicio de que en su caso, pueda incoarse procedimiento sancionador al efecto. «Apelando al sentido común y a la responsabilidad cívica para que medidas de esta índole permitan mantener un espacio para la convivencia en momentos tan difíciles, os animo a continuar con el ejemplo que nuestra ciudad está transmitiendo y que nos hace estar orgullosos de pertenecer a ella», ha señalado Canteli.

Este bando sobre las actividades musicales se une al otro que también el Ayuntamiento de Oviedo ha hecho público sobre la limitación de los paseos a los perros, que podrán salir a pasear tres veces al día como máximo y siempre con una sola persona, no acompañado. No obstante, en el caso de tratarse de familias en la que no fuera posible dejar en el domicilio al menor o persona dependiente, por no quedar ninguna persona a su cargo, podrá acompañar a la persona responsable durante el paseo del animal. Además, los paseos con los animales deberán respetar un máximo de separación del domicilio de 200 metros, entendiéndose que podrán deambular con su acompañante dentro de este radio en cualquier dirección, y siempre a los efectos de facilitar únicamente sus necesidades fisiológicas. Añade el ayuntamiento que los paseos deben realizarse de forma aislada sin contacto con otros usuarios y animales, y extremando las medidas de higiene.