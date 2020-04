Nubes negras sobre las torres de San Lázaro

0

24/04/2020

Es la segunda vez (al menos) que el viejo proyecto de las torres de San Lázaro choca con la crisis. La primera, hace 12 años, cuando el desplome económico dejó el solar sin compradores ni dinero para construir. La segunda, ahora, cuando la pandemia del coronavirus está poniendo en entredicho seriamente toda la inversión inmobiliaria.

Hace pocos días el ayuntamiento se mostraba relativamente optimista respecto al relanzamiento del proyecto de la mano del propietario del suelo, el empresario del hotel Silken Monumental Naranco, Carlos Álvarez Naves. Pero está por ver el alcance de la recesión que ya están anunciando todos los organismos de observación de la economía.

Para el Banco de España, el retroceso será de entre el 3% y el 9%. Los mayores desplomes porcentuales desde la activación del estado de alarma se registraron en la construcción, que se dejó un 12,3%, por lo que la perspectiva posterior no es halagüeña. Obviamente, si no hay actividad en sectores importantes como el turismo o cultura y espectáculos, no habrá dinero para comprar pisos. Al menos este año.

Otro estudio de Crédito y Caución señala que el sector del ladrillo ya estaba débil antes del inicio fulminante de la crisis del Covid-19 y que las actuales previsiones podrían “afectar negativamente a las inversiones y la confianza en todos los mercados, y en última instancia a los resultados de la construcción en muchos países”. España es, desde luego, uno de ellos.

El proyecto de las torres de San Lázaro, en el gran solar del antiguo Instituto Clarín, había sido realizado por el arquitecto navarro Francisco Mangado, autor también de la reforma del Museo de Bellas Artes de Asturias. Se trataba de dos edificios blancos de 15 y 22 plantas con una capacidad para unas 180 viviendas y otros equipamientos.

De hecho se pensaba también ubicar bajos comerciales y oficinas, piscina y gimnasio en las plantas superiores. El solar lleva años vacío desde que la constructora Sedes se hiciera con él. Posteriormente pasó a propiedad de Liberbank, que había financiado la operación, y finalmente fue vendido a Álvarez Naves, quien hasta hace poco manifestaba su intención de continuar con la construcción.

También existen problemas de orden urbanístico, ya que la recalificación de terrenos que eran equipamiento educativo en residencial no es tan sencilla y, en principio, requeriría de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El ayuntamiento también podría buscar alguna fórmula legal alternativa.