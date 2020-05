Los once que interrumpieron la rueda de prensa de Fitur no irán a la cárcel: la Audiencia les absuelve

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias

06/05/2020 16:55 h

La Audiencia Provincial acaba de absolver a los once manifestantes que en enero de 2018 interrumpieron una rueda de prensa del Principado de presentación del estand de Fitur, que se estaba celebrando en el hotel de La Reconquista, para protestar contra el despido de trabajadores. Diez de los once acusados, que desde entonces se hacen llamar los Once Solidarios del Reconquista, habían sido condenados en primera instancia por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Oviedo, en una sentencia dictada en septiembre de 2019, con penas incluso de prisión. El alto tribunal da un giro al caso y señala que deben primar los derechos constitucionales de expresión, reunión y manifestación. Recuerda que se trató de un acto que apenas duró cinco minutos, que los manifestantes se fueron de manera voluntaria y que el acto pudo reanudarse con normalidad. Todos estos hechos son los que tiene en cuenta.

«La revocación de esta injusta sentencia, basada en acusaciones falsas y sin ningún tipo de prueba condenatoria, supone un triunfo del derecho a la protesta laboral y social y pone de manifiesto el cúmulo de injusticias cometidas durante la instrucción del proceso, tanto por parte de la jueza y la fiscal de instrucción como de la jueza que finalmente nos condenó», indican los Solidarios del Reconquista, ya libres de condena.

La sentencia

Lo que dice la Audiencia en su fallo es que el tratamiento legal de las acciones de los acusados dado por la jueza del caso no es ajustado a las previsiones del precepto penal que se ha aplicado, «ya que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que puedan desenvolverse sin angostura, esto es, sin temor». La Audiencia da por hecho que los acusados interrumpieron el acto organizado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para presentar el programa de Fitur, en el salón Covadonga del Hotel, de La Reconquista, de Oviedo, y que accedieron al hotel y ocuparon el salón, pese a la oposición mostrada por la directora. Pero también reconoce que «su acción tenía una finalidad sindical y reivindicativa, que duró apenas unos 5 minutos, que desalojaron voluntariamente las dependencias y que el acto que allí se celebraba se reanudó con la presencia de casi todos los asistentes, por lo que estimamos que los hechos enjuiciados no tienen la trascendencia, la gravedad y la entidad suficientes para considerarlos constitutivos del delito por el que se ha condenado».

El fallo entiende que se han producido inconvenientes y molestias, pero matiza que «debe primar el ejercicio de los supradichos derechos constitucionales al no atisbarse que en ese ejercicio hayan incurrido en un evidente y claro exceso o abuso». Sobre el supuesto empujón dando a la directora del hotel por los manifestantes, que no se puede observar en las imágenes que tanto los periodistas presentes como los propios manifestantes grabaron durante la protesta, la Audiencia señala que en, en todo caso, «fue dado cuando se interpuso en el camino de los manifestantes para que no accedieran al salón del hotel, y falta en su acción el dolo de agredir o maltratar, de menoscabar su integridad».

En base a todos estos argumentos revoca la sentencia apelada y absuelve a todos los condenados de los delitos de desórdenes públicos y maltrato de obra por los que habían sido condenados y declara de oficio las costas procesales.

Las reacciones

«No nos arrepentimos de lo que hicimos en el Hotel de la Reconquista el día de la presentación del stand de Fitur. Muy al contrario, nos sentimos absolutamente orgullosos de nuestras actuaciones, y no nos van a conseguir amedrentarnos», aseguran aliviados. De hecho, anuncian que seguirán movilizándose contra lo que consideran atropellos y citan el caso de siete conductoras de TUA a las que la Fiscalía reclama dos años de cárcel por su participación en un piquete durante la huelga del transporte municipal de Oviedo. Explican que el piquete eran pacífico y que la denuncia que pesa sobre ellas «es tan falsa como la utilizada para condenarnos a nosotros».

Los Once Solidarios del Reconquista no dan por cerrado el caso. Están valorando la posibilidad de presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la jueza que les condenó en primera instancia por lo que consideran «un abuso de poder y una falta de respeto a los derechos durante la vista del juicio». También estudian si interponer una queja ante la Fiscalía General contra la fiscal de instrucción del caso, por lo que consideran «un lamentable desempeño».