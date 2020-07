Vox la lía al tachar de «farsa» la condena del pleno a la agresión homófoba de Oviedo

0

Oviedo 07/07/2020

El Pleno de Oviedo ha ratificado por mayoría la condena y repulsa a la agresión homófoba ocurrida el pasado fin de semana en el casco antiguo de la capital asturiana. Todos los grupos han apoyado esta iniciativa, menos Vox que ha calificado esta propuesta, presentada por el PSOE, de «farsa no creíble» ya que el jóven agredido era un militante socialista «y las anteriores agresiones, puñaladas incluidas, no les llevaron ni un minuto de tiempo».

Francisco Concha, militante de Juventudes socialistas de 26 años, fue agredido este fin de semana en Oviedo por su condición sexual y el concejal del PSOE Diego Valiño ha señalado en la defensa de esta proposición de urgencia que «los demócratas no podemos mirar hacia otro lado» ante estos hechos. «El ayuntamiento debe condenar firmemente lo ocurrido y extenderlo a cualquier tipo de violencia. No hay peros que valgan ante la homofobia y la defensa de los derechos humanos. Los ovetenses no queremos que nuestro nombre quede manchado», ha detallado Valiño.

Por Ciudadanos, la concejala Lourdes García ha asegurado que su partido es «un firme defensor del colectivo LGTBI y de los derechos de las personas». «Aquí solo cabe nuestra más enérgica condena. Consideramos no obstante que se trata de un caso aislado», ha indicado. El grupo popular, representado por el segundo teniente de alcalde, Mario Arias ha condenado «este hecho puntual y cualquier forma de violencia». Del mismo modo, ha señalado que a pesar de su apoyo a la moción, les hubiera gustado más una declaración institucional.

Por su parte, la concejala de Vox Cristina Coto ha recordado que el agredido «es militante del Psoe y ya hay una denuncia y sentencia» por lo que ha calificado la moción de «enésimo ejemplo de manipulación de la izquierda». «No es relevante que sea de Parres o su condición sexual, pero sí que pone de manifiesto la realidad de violencia que se sufre en el casco antiguo de Oviedo», ha señalado, aunque ha insistido en que su formación condena «la violencia en todas sus manifestaciones», informa Europa Press.