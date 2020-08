El PSOE pide buscar una alternativa para que los grupos folclóricos puedan actuar

0

Redacción 07/08/2020 13:56 h

El PSOE de Oviedo ha pedido este viernes al bipartito de PP y Ciudadanos que busque una alternativa para que los grupos folclóricos puedan actuar cumpliendo las restricciones impuestas por la crisis de la COVID-19, como ha hecho para la banda de gaitas.

El grupo municipal socialista ha recordado que la Concejalía de Festejos suspendió la semana pasada el programa «Folclore en la calle» por indicación de las autoridades sanitarias, sin que se haya buscado una alternativa para que puedan actuar.

Sin embargo, según ha expuesto el edil socialista Diego Valiño, el gobierno local ha anunciado que la Banda de Gaitas, dependiente de la Fundación Municipal de Cultura, dejará de desfilar por las calles, pero participará en conciertos para público sentado, según informa Efe.

El concejal, que considera que no es lógico que existan alternativas para la Banda de Gaitas y no para el Folclore en la Calle, ha afirmado que «las diferencias en el gobierno son evidentes a la hora de buscar o no soluciones para problemas idénticos». «La descoordinación y la falta de comunicación de los socios de gobierno es palpable y perjudica a los grupos de bailes y de gaitas del Folclore en la Calle», ha criticado Valiño.