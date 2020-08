A Oviedo le tienta ser la primera ciudad agropolitana de Asturias

0

Oviedo 09/08/2020 21:00 h

«Estás a cinco kilómetros de Oviedo y no puede haber tanta diferencia»

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha motivado que habitantes de las ciudades se planteen irse a vivir al campo. Otros ya vienen pensándolo de largo. Marián Naredo vive en Oviedo, pero lleva cinco años rehabilitando una casa antigua en Villaperi para convertirla en la primera residencia de su familia. «Soy de padres de pueblo que en los años 50 se fueron a la ciudad. Mi marido también y tenemos en común esa ilusión por retornar. Si antes estaba convencida de ello, ahora con la pandemia más, pero, desde el entorno urbano, empecé a ver esas carencias. La falda sur y la falda norte del Naranco son como el yin y el yang. Una tiene de todo y la otra está abandonada, a oscuras, deteriorada…», dice, siendo consciente de que la brecha entre una y otra zona se va a incrementar más si, en vez de parches, no se pone remedio.

Como Martín, considera acertada la propuesta de que la zona rural de Oviedo recupere la función agroecológica que tuvo. «Hay que sentar las bases para arraigar esa función antes de que desaparezca. La gente está deseando tener sitios donde vivir; las oportunidades que te da la ciudad ya no son las mismas y deberíamos poder vivir en lo rural sin que tenga que ser en peores condiciones. Estás a cinco kilómetros de Oviedo y no puede haber tanta diferencia», indica.

En el entorno de la vivienda que está rehabilitando, dice que cada vez hay más casas cerradas. «La gente mayor no tiene medios de transporte ni opciones a que les cuiden aquí. Son todo inconvenientes y se acaban yendo. Y los jóvenes no se quedan porque no hay nadie que les esté incentivando y cada vez menos gente se dedica al campo. Por eso hay que darle aire a esa propuesta, es fundamental que cunda la idea, que se desarrolle y que la gente proponga. Podemos poner nuestro granito de arena», anima, dejando claro que impulsar iniciativas desde lo rural no tiene por qué implicar volver a lo de atrás, a cuando sus padres dejaron el campo para irse a la ciudad. «Hay proyectos en España y en otros países de los que podemos aprender e incorporar aquí para poner esto a producir», indica Naredo.

«Haría falta que las asociaciones se impliquen»

«Hace falta que la ciudad vaya al pueblo», considera la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO), Eva Sánchez, desde su casa de Limanes, en la Ería de Villamiana. Ella también cree que, con esta propuesta, se podrían llegar a generar oportunidades de trabajo. «Hacer ese proyecto piloto en la parte baja del Naranco y después extenderlo a donde se pudiera sería una idea buenísima. En muchas ciudades de Europa es muy normal y aquí haría falta que las asociaciones se impliquen», indica, explicando que, en cuanto la evolución de la pandemia de coronavirus lo permita, lo suyo sería organizar un encuentro en el que Izquierdo explicase con detalle esta propuesta a las asociaciones vecinales.

«De un día para otro no se puede cambiar el modelo productivo, el paisaje ni nada, pero si lo están haciendo en ciudades de Francia o de Inglaterra, ¿por qué no podemos hacerlo en Oviedo que lo tiene todo para tener ese modelo?», se pregunta Toño Huerta, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Trubia, en donde reside este geógrafo que también preside la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de la parroquia.

Cuando la zona periurbana era la despensa de Oviedo

Huerta recuerda que Oviedo tuvo ese modelo, creció en torno a él. «Sólo habría que recuperarlo y hay gente dispuesta. Basta dar una vuelta por la zona rural para ver que hay gente trabajando sus tierras», dice, mencionando también el éxito de iniciativas como los huertos urbanos que demuestran que existe interés y, ante ello, «por qué no dar un paso más y hacer algo más ambicioso, paso a paso».

Eso sí, recuerda que, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, mientras en las ciudades se imaginaban viviendo mucho mejor en el campo, la Federación de Asociaciones Vecinales de Trubia hizo llegar al Ayuntamiento de Oviedo un plan con propuestas de reconstrucción y reactivación económica y social para la parroquia que vale para toda periferia rural del concejo. En ese documento, del que aún no han obtenido respuesta por parte del ayuntamiento, se proponía por ejemplo apoyar el pequeño comercio y hostelería, que es una de las singularidades de esa periferia rural, y potenciar los productos locales para «volver a ese modelo tradicional de cuando la zona periurbana era la huerta que suministraba a Oviedo».

Por supuesto, también se insistía en las reivindicaciones recurrentes en cualquier zona rural como el problema que sigue suponiendo el acceso a internet o incluso tener cobertura en el móvil -pese a que existen fondos europeos expresamente para ayudar a las administraciones españoles en el despliegue de la banda ancha- , además de proponer que se pusiera en marcha un plan de choque de infraestructuras «para mejorar la calidad de vida» en los pueblos e impulsar actividades culturales en ellos.

«Desde cualquier punto de la zona rural de Oviedo se tarda lo mismo en llegar a la calle Uría y se necesita que la gente de Oviedo venga a conocer los pueblos con esa programación cultural. Dar a conocer esa realidad rural de Oviedo es un escaparate para quienes se planteen vivir aquí y volver a esa relación entre la ciudad y el campo que siempre había habido. De tú a tú, sin que se mire por encima del hombro», considera Huerta.