Anabel Santiago dimite como concejala de Somos Oviedo: «El ambiente en el grupo es irrespirable»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

Redacción 14/08/2020 11:03 h

Anabel Santiago, número 3 de Somos Uviéu en la candidatura a las últimas elecciones municipales, ha presentado su dimisión como concejala en el Ayuntamiento de Oviedo. La intención de la hasta ahora edil de Somos es incorporarse, el próximo mes de septiembre, a su puesto como docente en la Escuela Municipal de Música Tradicional y volver con fuerza a los escenarios, informa Europa Press. Por su parte, el número 4 de la lista electoral, Ignacio Fernández del Páramo, exconcejal de Urbanismo de Oviedo, se incorporará al grupo municipal en los próximos días como concejal.

Santiago ha señalado que se trata de una «reflexión muy meditada por una serie de desavenencias en el grupo municipal ante un ambiente laboral irrespirable». «Mi experiencia en el mundo de la política termina aquí. Me he encontrado con grandes compañeros en el camino como Rubén Rosón, en el que he encontrado un gran apoyo en lo personal y político. Me voy triste porque los ovetenses merecen una oposición de izquierdas de nivel y ahora mismo ese hecho no se está dando. Me voy triste porque es la primera vez en mi vida que voy a tirar la toalla por factores externos a mi persona. Me hubiese gustado quedarme pero desgraciadamente tengo que irme», ha detallado Anabel Santiago.

Por su parte, el número 4 de la lista electoral, Ignacio Fernández del Páramo, exconcejal de Urbanismo de Oviedo, se incorporará al grupo municipal en los próximos días como concejal.