Tres imputados en Oviedo por falsear una lista de las últimas elecciones municipales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

20/10/2020 14:11 h

Tres vecinos de Oviedo se enfrentar a penas de un año de cárcel y 1.260 euros de multa por su presunta implicación en un delito de falsedad en documento oficial. Los imputados están acusados de incluir a dos vecinos en la lista electoral de Ganemos Oviedo durante las elecciones municipales de mayo de 2019. La vista oral se celebrará mañana, 21 de octubre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

Según el Ministerio Público uno de los acusados les pidió sus datos personales y una copia del DNI para apoyar a una asociación benéfica que dirigía su madre y que, según les dijo, requería de un número determinado de firmas para poder tener voz y voto en el Ayuntamiento de Oviedo, petición a la que accedieron.

El día 22 de abril de 2019, el tercer acusado presentó la lista de candidatos de Ganemos Oviedo ante la Junta Electoral de zona y junto a ella aportó fotocopia simple y declaración jurada de aceptación a su inclusión de cada candidato.

Entre esa documentación estaba la declaración jurada de la candidata número ocho y la del candidato número 20, declaraciones en las que supuestamente aceptaban su inclusión en las listas electorales para el municipio de Oviedo. Esos documentos, según la versión del fiscal, no se corresponden con la realidad, ya que ambos no habían firmado la documentación y no habían consentido su inclusión como candidatos, informa EFE.