Cientos de comercios ofertan cheques descuento y regalos hasta Navidad

23/10/2020 19:56 h

Unos 500 comercios de Oviedo se han sumado a una iniciativa por la que sus clientes podrán optar a cheques descuento y regalos mediante una serie de sorteos digitales. Con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local, el Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha esta campaña junto a la Cámara de Comercio y las asociaciones de comerciantes locales y, aunque el plazo oficial para inscribirse finalizó este jueves, el Ayuntamiento lo ampliará para que se puedan adherir más establecimientos.

La campaña de incentivos a la compra comienza este viernes, según ha explicado el concejal de Economía, Javier Cuesta. El objetivo, ha agregado, es trasladar a los clientes que el comercio de proximidad «es la mejor alternativa para satisfacer las necesidades de consumo».

Otro de los objetivos es poner de manifiesto la importancia del comercio minorista. «Sin comercio no es que no haya vida en la calle, pero una parte importante de la riqueza del municipio se vería afectado y eso no podemos permitirlo», ha explicado Cuesta.

A esta campaña, que se basa en sorteos digitales de cheques de regalo por valor de 100 euros a gastar en el comercio que dé los números acertantes y otros premios, se han adherido establecimientos del núcleo del centro urbano, pero también de los barrios, Colloto, Trubia o San Claudio, que habitualmente no suelen participar de estas iniciativas. El Ayuntamiento ha destinado a esta campaña una dotación de 100.000 euros.

El concejal de Economía ha explicado que actualmente en Oviedo hay 1.400 licencias de actividad comercial y 1.000 locales inscritos. Ha señalado además que a fecha de hoy no se está registrando un impacto significativo de la pandemia en cuanto a cierres de negocios. «No se nota hoy por hoy un impacto especial en términos de distribución del tejido empresarial como consecuencia de la pandemia», ha asegurado.

La representante de la Federación Asturiana de Comercio, Magdalena Bueno, ha señalado en la misma rueda de prensa que en los últimos cinco años se han perdido el 31% de los comercios en la ciudad, un 30% en el conjunto de Asturias.

Ante el temor de que el Principado aplique nuevas medidas restrictivas en función de la evolución de la pandemia, el representante de la Asociación de Comercio de Oviedo, Ignacio del Río, se ha mostrado confiado en que las medidas puestas en marcha hasta ahora sirvan para que no vaya a más el agravamiento de la situación sanitaria.