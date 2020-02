Vídeo: Christian Joel denuncia racismo en el Ibiza - Sporting B

Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/euTlqpahye