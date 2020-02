Djukic: «Es obligación responder a la afición por su apoyo»

0

La Voz de Asturias D.A.

28/02/2020 14:03 h

El Real Sporting de Gijón afronta una nueva prueba para confirmar la recuperación. En la previa del viaje de los rojiblancos para medirse con la Ponferradina, el técnico Miroslav Djukic analizaba la actualidad del equipo. Estas fueron sus declaraciones:

Bajas

"Son bajas importantes, pero el equipo está en un momento en el que todo el mundo lo está haciendo bien y no tengo miedo de que no lo hagan bien los que entren en esta posición. La gente está trabajando bien y me da tranquilidad y seguridad. Si esto me pasa hace dos o tres semanas igual estoy más asustado"

"No soy partidario de tocar lo que está funcionando bien. Pienso que tenemos gente de garantías para el puesto de central o de lateral, gente con experiencia de sobra y soy partidario de que el funcionamiento del equipo siga como hasta ahora"

"Es una buena oportunidad de seguir sumando tres puntos. Tenemos un rival duro que solo ha perdido un partido en casa, sabemos de las dificultades y es este el único partido que nos interesa. Más allá de este partido no vamos a hacer cálculos. El cielo y el abismo están muy cerca, donde no puede haber negociación ni dudas es en la actuación del equipo. Ya hemos mostrado un nivel y de ahí no quiero que baje el equipo. Voy a ser muy exigente con el equipo. Tiene que competir, ser muy intenso, trabajar en bloque, serios desde el primer minuto. Queremos crecer más, mejorar, somos el Sporting y nosotros no podemos conformarnos con lo que hay, si no crecer, mejorar, e ir subiendo el nivel cada partido más"

Ponferradina

"Es un equipo muy bueno que si te descuidas te pintan la cara. Tendrán intensidad, pelea, hay calidad, no es solo Yuri. En Segunda, si te descuidas no hay nada que hacer, deciden los pequeños detalles. Los errores deciden los partidos. Hay que estar concentrados, no conceder faltas innecesarias, no perder el balón donde no toca y estar muy metidos en el partido. También queremos jugar, atacar, tener posesión, mandar en el partido. Somos el Sporting y hay que exigirnos. Es importante que no fallemos en nuestras premisas"

Afición

"Otra vez estará La Mareona y nosotros encantados. Esto significa que hemos creado unas expectativas, una ilusión y es una obligación más para nosotros responder a la gente por el apoyo que nos están brindando. Necesitamos que siga este apoyo pero depende de nosotros. Tenemos que darles y que vean que hay mimbres y donde exigir. Estamos en la buena línea y hay que mantenerla para que la gente siga con esta ilusión"

"Tenemos que ir con la mentalidad de ganar, pero no va a ser fácil. Tenemos obligación de ir a ganar, pero puedes ganar si igualas la intensidad, pelea y la lucha"

"Mensaje al vestuario de mantener el estado de alerta, la humildad. Hemos salido a una situación más tranquila porque hemos sabido ser un equipo, humildes, hemos sabido bajar a la mina y trabajar, ser un equipo. Es lo que nos ha dado estas victorias. No hay que relajarse nunca, hay tanta igualdad en Segunda que tan pronto como te relajes puedes otra vez meterte en problemas"

Apercibidos por amarillas

"En este momento la gente está trabajando muy bien y pongas a quien pongas hay muchas garantías de que lo van a hacer bien, porque todos entrenan a tope, muy metidos. Los que no juegan quieren jugar, lo que juegan quieren mantener el puesto. Aquí no está seguro nadie. Cada domingo hay que demostrar que tú sitio está entre los once, no se puede relajar nadie. Todo el mundo está trabajando a tope y esto nos beneficia".

Valiente y Babin

"Valiente, vamos ir evaluando, pensamos que no es mucho y esperamos que la próxima semana vamos a ver como evoluciona. Pienso que podría llegar Babin también pero vamos a esperar como evoluciona".

