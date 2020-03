José Alberto señala un error en los fichajes del Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

03/03/2020 15:31 h

Declaraciones de José Alberto, exentrenador del Real Sporting de Gijón en el podcast de @CaminoAlCieloFS, disponible en Radio Sporting y Radio Goles:

"Entrenar al Sporting fue un sueño, imagínate, comencé en el Campus de Mareo, es el equipo de mi provincia, el equipo donde siempre soñé jugar y después como entrenador tuve la oportunidad de ir escalando hasta llegar al primer equipo, nunca se me habría pasado por la cabeza tener esa oportunidad"

"Después de 13 temporadas en el club, mi sentimiento sportinguista está fuera de duda. En la prensa se me llamaba el entrenador ovetense, una reiteración de la coletilla que se convirtió en una forma de desacreditarme ante la afición"

"Era un vestuario complicado la temporada anterior porque había muchas nacionalidades, era un reto para mí que el equipo reaccionase, la verdad es que reaccionó y lo hizo muy bien, salvo el tramo final, ahí fue muy complicado mantener a la plantilla con ilusión por trabajar, había muchos cedidos, pero se mantuvo la competitividad hasta el final y se fueron dando pasos para la siguiente temporada con jugadores del filial, sabiendo que íbamos a continuar"

"Yo no percibía la presión, estaba ajeno a los comentarios, siento la presión como algo positivo, soy una persona muy exigente y es lo que te lleva a mejorar en el día a día"

"Hemos cometido errores, el mayor error fue ilusionarme con la plantilla y no haber dado un mensaje más realista, de tranquilidad. En Segunda es muy complicado lograr objetivos, hay muchos equipos peleando por promocionar. La urgencia del Sporting por subir y la presión que me fui trasladando de puertas al exterior fue negativa. Otro error fue en la confección de la plantilla, me gusta un juego directo, vertical, de contragolpes, para eso faltaban extremos rápidos y puros, el Sporting no los tenía, para otra ocasión debo pelear con la dirección deportiva sobre los jugadores que hacen falta para tu estilo de juego"

"El partido contra el Zamora nos hizo mucho daño"

"Los entrenadores no podemos tomar las decisiones pensando en la opinión de los aficionados"

"El equipo de Paco Herrera y Baraja tenía unas condiciones impresionantes, con Santos, con Jony, jugadores de otro nivel. En todas las líneas había jugadores de otro nivel"

"Me gusta mucho el juego vertical, directo, el Cádiz de Cervera es un ejemplo de eso, de verticalidad, profundidad y de seriedad defensiva. Era mi estilo en el Sporting B"

"La idea era que el Sporting girase sobre Manu García, con asociacion es, juego de combinación,..."

"La posición de Manu García generaba debate en Gijón, Manu debe estar cerca del balón, más allá de la posición. En posiciones centradas va a aparecer mucho más, que es lo importante para él. Aunque lo vital es que el equipo tenga balón, Manu sufre en defensa, como muchos jugadores de su talento. Donde puede ser más determinante es por detrás del punta"

"Los rivales te estudian y nos cerraban el juego interior de Manu, no era un problema de nuestro equipo"

"Djurdjevic es un guerrero en el campo, fuera es buena persona, introvertido, generoso, buena persona,..."

"Veo favoritos al ascenso al Cádiz y al Zaragoza, los maños vienen de menos a más y la ciudad está volcada, esa unión le permite tener éxito y el Cádiz tiene un estilo muy definido, Cervera lleva muchos años y la ciudad sabe lo que van a ver en el estadio"

"Me gustan mucho las plantillas del Rayo y del Girona"

"Christian Rivera es un jugador de otra categoría, tiene un gran futuro por delante"

