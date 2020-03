Santana: «Intenté salir del Sporting en el mercado de invierno»

0

04/03/2020 14:39 h

Hernán Santana ha roto su silencio tras el cierre del mercado invernal. El futbolista del Real Sporting de Gijón era protagonista en los micrófonos de Radio Marca Gran Canaria en los que comentaba su situación en el conjunto rojiblanco.

"Está siendo una temporada difícil, nadie se esperaba estar donde estamos. Está siendo un año difícil, con muchos cambios, entrenador, gente nueva, de la cantera. Está siendo complicado"

"Son dos equipos que apuestan por la gente de casa y eso lleva un periodo de adaptación. Si a eso le sumas que jugadores de la primera plantilla se marchan, pues se hace todo un poco más difícil a la hora de acoplarte y hacer un buen equipo a la hora de optar a subir a Primera"

"Las posibilidades de salir, tanto en verano, como invierno existieron. No se concretó ninguna, hubo interés a ultimísima hora del cierre de mercado, pero ya era imposible. Fue todo un poco caótico. Yo lo intenté de todas las manera pero no pudo ser"

"Es difícil esta situación. Me está tocando vivir la cara del fútbol que al jugador no le gusta. Uno lo intenta llevar lo mejor posible, entrenar para uno, para estar bien, no dejar nada dentro, darlo todo e irme a casa con la conciencia tranquila. Luego si el que tiene que decidir no me quiere poner ya no lo puedo controlar"

"Al final si yo me meto en dinámica de negatividad sólo me puede perjudicar a mí. No voy a entrenar bien, estoy lejos de casa, lo voy a pasar mal, lo voy a transmitir a mi pareja, para qué. A mi no me pagan por jugar, me pagan por ir todos los días y entrenar. Jugar es decisión del entrenador. Me toca ser profesional, está claro que no estoy contento, ni a gusto, pero ya que me toca ir todos los días a currar, al menos hacerlo de la mejor manera, es fútbol y a mi el fútbol me encanta"

"En Zaragoza jugué media hora, muy bien para llevar tanto sin competir. Me encontré el bien, incluso el entrenador habló en rueda de prensa había dicho que me había visto bien. Al final a la semana siguiente a la grada y vuelta a lo mismo"

"Hablé con Djukic, me fue claro a medias. Que me estaba jugando el puesto con otros dos futbolistas, pero las oportunidades no están siendo las mismas. El equipo ha habido momentos en los que no ha estado bien y sigue apostando por los mismos. Cuando un entrenador hace eso te deja las cosas bastante claras"

"Esta semana hay lesionados y sancionados, no sé si me dará para entrar en la convocatoria. Está difícil"

"Las Palmas y Sporting son equipos que tienen que aspirar todos los años a subir a Primera pero, el fútbol pone a cada uno en su sitio y a nosotros nos ha puesto en que no nos podemos relajar. No conseguimos los puntos el domingo y te puedes meter abajo. El objetivo es la permanencia, conseguir los 50 puntos lo antes posible y si luego hay margen de algunas jornadas, que está todo tan igualado, buscar engancharte".

