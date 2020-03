Djukic: «Cordero tiene de lateral lo que yo de delantero»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

06/03/2020 23:51 h

Consciente de la importancia del próximo compromiso del Real Sporting de Gijón el técnico Miroslav Djukic comparecía ante la prensa en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Necesitamos ganar los partidos, sobre todo en casa. Nos espera un rival difícil, que trata bien el balón, le gusta tenerlo, mandar, pero jugamos en nuestra casa y queremos hacer valer el campo y volver a la senda de la victorias. Cada partido intentamos crear una mentalidad ganadora, que nos sea indiferente jugar en casa o fuera. Vemos que no sale así la cosa, pero es la idea y queremos tener esta mentalidad"

"Contra equipos con balón, 'jugones', tenemos que ser agresivos, incomodarle en todo el campo. Depende de nosotros que estén cómodos, tenemos que imprimir esta intensidad si queremos ganar el partido. Queremos imponernos, mandar, pero a veces no se consigue. Contra Las Palmas será muy importante la intensidad defensiva, para quitarle el balón y luego tenerlo tú y darle utilidad"

"Ni el Sporting, ni el 90 % de los equipos de Segunda son capaces de remontar. Es muy difícil remontar en Segunda división. Los equipos que se ponen por delante normalmente ganan sus partidos. El que se adelanta está muy cómodo, juega al contragolpe. No hay muchos equipos capaces de generar el fútbol necesario, no es fácil crear cuando un rival se repliega, se junta. Hay que tener paciencia, calidad, meter centros, tienes que dominar para poder remontar. No sólo nosotros tenemos ese problema"

"Insistimos que seamos más simples en los últimos metros, que tiremos más a portería, meter más centros, ser más productivos en los últimos metros. Claro que me preocupa la falta de gol de la gente de arriba. Lo necesitamos, es evidente que tenemos gente de calidad pero también que tenemos que ser mucho más productivos en el área contraria"

"La mentalidad debe ser de ir a por el partido desde el primer minuto. No descuidarte, que no te pillen a la contra, sin volcarse, haciendo buenas vigilancias.Conceptos que trabajamos todos los días. Queremos ser un equipo que mande en el campo"

Borja López

"No tengo ningún problema con Borja. Es un buen chico, entrena bien. Siempre que se pierde se echa en falta a los que no han jugado. Cordero no es un lateral, tiene de lateral lo que yo de delantero. Tiene todas las características de un central"

Hernán Santana

"Es un jugador que tiene buena calidad, pero la calidad no es suficiente en el fútbol. Necesito agresividad, buena colocación defensiva, contundencia. En todas las posiciones busco cosas concretas. En defensa, gente solvente, contundente, fuerte. En el mediocentro también hay que defender, trabajar como un cabrón, hay que currar, trabajar. No somos el Barcelona con el 80% de balón, hay que currar. No tengo nada en contra de nadie, encantado pongo a jugar a todos si cumplen una serie de cosas que yo pido, sin estas cosas no va a jugar. Ni él, ni el otro, ni el otro"

"El central tiene que dar contundencia, seguridad, mando. El mediocentro dependiendo de ser defensivo u ofensivo, tienes que darme trabajo para el equipo. Un extremo, salvo que meta 15 goles, puede trabajar menos en defensa, pero si no hay que trabajar para el equipo. En Segunda no hay equipo en el que no trabaje todo el mundo. No digo que Hernán no trabaje, digo que hay otros que trabajan más. No soy idiota para no poner al que yo veo mejor, no tengo hijos, ni primos ni hermanos aquí, ni me dice la dirección deportiva quién tiene que jugar. Aquí me juego yo mi pellejo, mi familia vive de mi trabajo"

"Posiblemente me he encontrado a jugadores acomodados. Nosotros pusimos una serie de cosas sin las cuales no puedes jugar. No se puede vivir de la calidad si no hay trabajo. Sin trabajo es muy difícil ganar los partidos. Queremos un equipo competitivo. Aquí no tiramos a nadie, la única verdad es el verde y es dónde hay que demostrar. Si pepito o juanito no demuestran en el campo, no van a jugar. El Sporting está por encima de todos.

Gragera

"Aprovecho el momento para dar el pésame a la familia de Gragera (por el fallecimiento de su padre). Estaba hundido pero quería trabajar, yo le quería liberar pero él creía que el mejor modo de pasar estos momentos era trabajando. Es una buena promesa, le tenemos en cuenta. Mañana tomaremos la decisión de si entra en la convocatoria".

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.