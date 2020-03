Carmona explica su posición de falso extremo

0

La Voz de Asturias A.V.M.

07/03/2020 14:00 h

Declaraciones del capitán del Real Sporting de Gijón:

"Las Palmas lleva 10 partidos sin ganar pero solo perdió 2, es un partido complicado y hay que estar enganchados, con 3 puntos se dará un salto en la clasificación"

"No hemos sido capaces de enganchar 3 victorias, toca hacerse fuertes en casa"

"Después de perder es importante sumar, en casa vamos a salir a darlo todo, a ganar"

"Estoy acostumbrado a jugar en banda izquierda, no cambia mucho de la derecha porque Djukic quiere que me meta al medio para buscar superioridad, mi posición no es la del clásico extremo, Djukic me pide asociarme por dentro"

"Lo de Gragera es un momento complicado, pierdes un referente, una persona importante. También es bueno para él olvidarse del mal momento entrenando y jugando, ojalá consigamos dedicarle la victoria al padre de Gragera"

