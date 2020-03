Nacho analiza su situación en el Sporting

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

11/03/2020 20:09 h

Con el Real Sporting de Gijón preparando su próximo compromiso liguero, aislados de público y prensa, Nacho Méndez era el encargado de analizar el momento rojiblanco en el canal oficial del club. Estas fueron sus declaraciones:

Su gol ante Las Palmas

"Sensación bonita el volver a jugar, participar, en un partido en casa y con la suerte de aprovechar los minutos, la asistencia de Murilo y marcar. Siempre es bonito. En la jugada, no lo pensé mucho, fue la primera idea según me llegó el balón, aunque fuera con la pierna derecha. Al final pude definir bien y cerrar la goleada. Era importante para el equipo un partido así después de la derrota en Ponferrada. Ahora estamos más tranquilos que antes del partido en cuanto a la clasificación, aunque está todo muy igualado y ahora vamos a Riazor con ganas de seguir en esta línea de la segunda parte ante Las Palmas".

Incertidumbre antes del viaje a Riazor

"Estamos a la espera de ver qué pasa con la jornada y la siguiente. Nosotros tenemos que aislarnos un poco del tema, aunque sea complicado. Creo que la salud de todos, no sólo la nuestra como jugadores, de todo el mundo que tenemos al rededor, la afición, las personas que se ocupan de la retransmisión del partido, es lo más importante, más allá del deporte y la competición. Debemos acatar órdenes, intentar aislarnos y una vez que nos digan la decisión final de lo que pase con estas jornadas, se juegue o no, sea a puerta cerrada o no, aceptarla y hacer nuestro trabajo".

"Hay gente que está más informada que nosotros, aunque intentas ser consciente de lo que pasa, porque es un problema que nos influye a todos, no estamos aislados del mundo real. Vamos siguiendo los consejos del doctor, que está todo el día encima nuestra, teniendo precaución y cuidado con todo y luego haciendo nuestro trabajo, viniendo a entrenar, hoy con todo Mareo vacío, pero eso a nosotros en el día a día tampoco nos cambia mucho".

Partido a puerta cerrada

"No es una situación que queramos ninguno. Ni el Dépor, que está en una situación complicada en la tabla y se la juega delante de su público, ni nosotros. Al final para el futbolista jugar en un partido sin ambiente, sin gente, creo que no es bonito. Al final no tomamos las decisiones, podemos tener una opinión u otra, pero al final haremos lo que se nos mande e intentaremos adaptarnos. Lo bonito sería poder jugar un partido en condiciones normales, con el campo lleno, con Riazor que siempre tiene un gran ambiente, pero lo importante es la salud y que nadie esté en riesgo, que podamos parar esto. Veremos qué pasa de aquí al sábado".

Su situación en el equipo

"Es una situación, que desde que llevo en dinámica del primer equipo, es algo que me ha tocado en diferentes épocas. No estás acostumbrado de las categorías inferiores, pero que intentas llevar bien, tienes que entender tu rol e intentar ayudar al equipo que es lo más importante. Estamos con un objetivo común y creo que las situaciones individuales tienen que estar en un segundo plano hasta que acabe la temporada. Tenemos ejemplos en el vestuario que son muy buenos. El caso de Javi, que vuelve a jugar ahora y está disfrutando de pocos minutos sin nunca poner una mala cara, entrenando como el que más, Pablo, todo el mundo, son ejemplos que tengo cerca y en los que me intento fijar, si nadie de ellos pone una mala cara o se queja, no voy a ser yo el que lo haga, porque tienen un bagaje detrás mucho mayor que el mío".

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.