El Sporting no valora una posible suspensión definitiva de la Liga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

13/03/2020 15:43 h

Con la competición paralizada a causa de la crisis sanitaria del coronavirus y el cese de actividad en el Real Sporting de Gijón, el consejero de la entidad Fernando Losada ha valorado la situación. Estas fueron sus declaraciones:

"La situación de prevención sanitaria la estamos viviendo en estado de alerta y seguimiento permanente. La situación cambia en cada minuto. Hasta la fecha se han tomado medidas de prevención. Con los trabajadores que forman parte de la entidad, inicialmente a través de charlas informativas sobre medidas preventivas a tomar de manera individual y también desde el punto de vista de la gestión del club favoreciendo la rotación en los puestos de trabajo y fomentando el teletrabajo"

"Las previsiones las marcan el minuto a minuto. La liga creó un grupo de trabajo desde el primer momento, en el que se puso a disposición de los clubes, con una comunicación directa y rápida"

"Tenemos que acatar y asumir las recomendaciones e indicaciones que nos hacen desde LaLiga y las autoridades sanitarias correspondientes. No se puede valorar una posibilidad de suspender la competición, ni siquiera está encima de la mesa el planteamiento. No entramos a valorar situaciones que no corresponden"

"El club no tiene una posición sobre la posibilidad de dar la competición por finalizada ya que no nos han trasladado dicha posibilidad. Lo incierto de la situación hace que abordemos ese tipo de posibilidades"

"Sobre el impacto económico si no se reanudara LaLiga, sin conocer cuando se pudiera reiniciar, si se reiniciara la competición y la fecha concreta o el plazo del que estamos hablando, es imposible hacer una valoración económica. Es cierto que LaLiga está trabajando en ello, que ha dado unas cifras iniciales, pero hasta que no tengamos más información es imposible hacer una valoración económica del impacto".

*El sistema de comentarios se encuentra más abajo de lo habitual, disculpen las molestias.